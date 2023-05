Les jeunes joueurs formés au RC Lens connaissent quasiment tous leur sort cet été. Certains sont conservés, d'autres sont amenés à partir.

Si le vivier du RC Lens n'est pas le plus réputé de France, il a tout de même produit quelques joueurs au talent indéniable. Parmi les exemples les plus récents, on peut citer Raphaël Varane qui compte 93 sélections en Équipe de France. Il y a aussi Gaël Kakuta, Benjamin Bourigeaud ou encore Serge Aurier qui ont tous performé dans au moins un des 5 grands championnats européens (France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie).

Depuis la retraite internationale de Varane, qui poursuit encore sa carrière en club du côté de Manchester United, le Racing cherche son digne successeur. De nombreux jeunes tentent de réaliser leur rêve de devenir footballeur professionnel au sein de la Gaillette, le centre de formation du RC Lens. Il y a un mois, sa direction a annoncé sa décision pour chacun de leur futur.

Des joies et des déceptions dans le mercato des jeunes Lensois

Ce dimanche, les choix de la direction nordiste ont été révélés au grand jour par le site Lensois.com. Comme il l'avait annoncé précédemment, l'attaquant Solomon Kessi (19 ans) ne portera plus le maillot de l'équipe réserve nordiste la saison prochaine. Un vrai coup dur quand on sait qu'il a inscrit 6 buts en 8 matchs avec l'équipe U19. La source a précisé que son contrat, qui se termine cet été, ne sera pas renouvélé. Les milieux de terrain Flavio Da Silva et Mouhamed Dosso, troisième meilleur buteur de la réserve en National 3 (6 buts), sont également poussés vers la sortie tout comme Cory Sene (défenseur central) et Adam Oudjani (milieu offensif). Le gardien Titouan Wilzius et le milieu Hugo Barbier complètent la liste.

Pour ce qui est des bonnes nouvelles, Mattéo Escouflaire a signé un contrat aspirant professionnel selon la source. Le piston gauche de l'équipe U19 poursuit donc l'aventure, tout comme le gardien Roman Karolewicz et le milieu Grégoire Herbin. Enfin, le meilleur buteur du RC Lens II, Ayanda Sishuba (8 buts) a signé son premier contrat professionnel depuis le mois d'avril (jusqu'en 2026). Considéré comme « le mini Openda », il pourrait bientôt faire ses premières apparitions en Ligue 1 sous les ordres de Franck Haise.