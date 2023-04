Publié par ALEXIS le 22 avril 2023 à 04:03

Malgré les absences dans le groupe de l' ASSE, ce n’est pas la panique avant le match contre Metz. Batlles et Pétrot ont rassuré en conférence de presse.

ASSE : Batlles, « on veux imposer quelque chose au FC Metz »

Pour évoquer le match de l’ ASSE contre le FC Metz, samedi (15h), Léo Pétrot a accompagné Laurent Batlles en conférence de presse, ce vendredi. Le défenseur central a succédé à son entraineur, qui a annoncé la couleur sur le choc entre les deux clubs relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière.

« Je ne me pose pas trop de questions par rapport à l’adversaire. Je veux d’abord lui imposer quelque chose. Qu’ils nous craignent ou pas, ce que je veux, c’est qu’on conserve un fil conducteur dans ce qu’on produit […]. On a déjà joué Le Havre (1er) et Bordeaux (2e). On veut imposer la même chose face au FC Metz (3e). On se focalise sur nous », a déclaré le coach de l’AS Saint-Etienne.

ASSE-FC Metz : Léo Pétrot : « nos adversaires nous craignent plus »

L’ ASSE est dans une bonne dynamique (10 matchs sans défaite) avant d’affronter les Messins, à Geoffroy-Guichard. Quant au club Mosellan, il est sur une longue série d'invincibilité de 18 matchs, et est en course pour la remontée en Ligue 1.

Léo Pétrot est certes conscient de la grande forme de leur adversaire, néanmoins il a rassuré : « On connaît les qualités de notre adversaire, mais je pense que nos adversaires nous craignent plus. On se concentre d'abord sur notre jeu. »

L’arrière de 26 ans et ses coéquipiers de l' ASSE peuvent compter sur le soutien de leurs supporters pour infliger une défaite au FC Metz, qui n’a plus perdu en Ligue 2 depuis le 24 octobre (13e journée).

« On s'attend à un gros match devant notre public. Ce sera une belle opposition où il faudra être très vigilants. On voit que les supporters sont de plus en plus nombreux. Pour nous joueurs, ça nous pousse à nous surpasser. »