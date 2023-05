Le président de l’OM, Pablo Longoria, est passé à l’action pour s’offrir le portier marocain Yassine Bounou. Les deux parties sont déjà en contact.

Mercato OM : Les négociations ont débuté avec Yassine Bounou

Alors que l'OM est engagé dans une lutte acharnée avec le RC Lens pour obtenir la 2e place de Ligue 1, les dirigeants phocéens travaillent déjà sur le prochain mercato hivernal. Après un mois de janvier fructueux avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi ainsi que Vitinha, le président Pablo Longoria compte attirer de nouveaux renforts cet été.

Pour ce faire, plusieurs pistes sont déjà explorées par la direction phocéenne. Et un secteur de jeu devrait faire l'objet d'une animation particulière lors de la prochaine fenêtre des transferts. En effet, les cages phocéennes risquent d’être amoindries avec le futur départ de Ruben Blanco. Prêté à l’OM, le gardien espagnol devrait retourner à Celta Vigo à l’issue de la saison. Son départ laissera donc un vide qu’il faudra rapidement combler.

Le président de l’OM a bien conscience de cette situation. C’est pourquoi Pablo Longoria s’est déjà mis en quête d’un nouveau gardien de but pour concurrencer Pau Lopez. Et l’une des pistes étudiées mène à Yassine Bounou. L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le portier marocain du FC Séville s’est même concrétisé ces derniers jours. Une prise de contact a en effet eu lieu entre la direction marseillaise et les représentants du joueur de 32 ans. C’est la révélation faite par le journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri.

Yassine Bounou a des envies de départ

« On sait que l’OM prospecte actuellement pour trouver un autre gardien et a priori le club olympien s’est tourné vers ses agents pour savoir si un prêt était faisable. C’est un premier contact avec ses agents qui nous l’ont confirmé. Marseille voulait à l’origine plus un second gardien pour concurrencer un peu Pau Lopez, mais si c’est Bounou est-ce que ce sera dans ce cadre ? On connaît Longoria, il multiplie toujours les pistes », a-t-il indiqué.

L’OM a entamé des démarches concrètes pour tenter de s’offrir les services de Yassine Bounou sous la forme d’un prêt. Et cette approche marseillaise n’a visiblement pas été repoussée, puisque l’international marocain envisage de quitter l’Andalousie cet été. « On sait qu’il a des envies d’ailleurs », a ajouté Hakim Zhouri.

Peu utilisé par José Luis Mendilibar, qui a succédé à Jorge Sampaoli sur le banc du FC Séville, Yassine Bounou semble enclin à changer de club et l’OM se dégage comme l’une des destinations favorites pour l’accueillir. Toutefois, rien n’est encore acté pour son transfert. Le gardien de but expérimenté est lié au club andalou jusqu’en juin 2025 et sa valeur marchande est fixée à environ 12 millions d’euros. Un montant plus ou moins accessible aux finances marseillaises.