Alors que Alexis Sanchez sera libre de tout contrat en juin prochain, la direction de l’OM a déjà identifié son potentiel successeur du côté de l’OL.

Mercato OM : Alexis Sanchez se rapproche d’un départ

Où évoluera Alexis Sanchez la saison prochaine ? À moins deux mois de la fin de saison en Ligue 1, l’avenir de l’attaquant chilien à l’OM est toujours aussi incertain. Si Pablo Longoria et son équipe s’activent en coulisse pour prolonger son contrat qui expire en juin prochain, les négociations entre les deux parties n’ont toujours pas débauché sur un accord.

Et pour cause, l’ancien attaquant du FC Barcelone veut attendre la fin de la saison avant dire à ses dirigeants s’il reste ou non à Marseille. Il espère une qualification de l’OM à la prochaine Ligue des champions avant de prendre une décision définitivement. Cette hésitation du joueur de 34 ans ne manque pas d’alerter ses courtisans. Alors que River Plate et Galatarasaray restent en embuscade sur cette piste offensive, Arsenal s’est récemment invité dans la bataille pour sa signature.

Les prestations convaincantes d’Alexis Sanchez à Marseille - 18 buts en 41 apparitions - ont convaincu les Gunners qui aimeraient récupérer leur ancien attaquant. Les négociations entre les parties pourraient rapidement débuter. Face à cette menace grandissante, l’OM ne reste pas les bras croisés. La direction marseillaise ne veut pas être prise au dépourvu dans ce dossier et a déjà identifié son éventuel successeur.

Moussa Dembélé ciblé pour remplacer Alexis Sanchez

En effet, selon les informations dévoilées par le journaliste de Sky Deutschland, Florian Plettenberg, le club phocéen ambitionne de recruter Moussa Dembélé en cas de départ d’Alexis Sanchez. Ce n’est pas la première fois que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais est associé à l’OM. L’hiver dernier, l’attaquant français figurait déjà dans le collimateur des Phocéens, sans succès.

Cette première tentative manquée ne serait que partie remise, puisque le club phocéen semble déterminé à revenir à la charge pour Moussa Dembélé qui sera libre aussi libre de tout contrat en juin prochain. Son bail avec l’OL expire au terme de la saison. L’OM pourrait donc réaliser un coup double dans cette affaire en renforçant son attaque, à moindre coût. Toutefois, l’attaquant lyonnais ne sera pas un dossier facile pour l’ OM, puisqu’il a déjà une destination précise en tête.

La source explique que le joueur donnerait sa priorité à un transfert en Bundesliga, où l’Eintracht Francfort tente de l’attirer. Naples serait aussi sur ses traces. L’OM paraît de ce fait mal embarqué sur cette solution alternative. Quoi qu’il en soit, le club entraîné par Igor Tudor semble se préparer, en coulisses, à voir Alexis Sanchez plier bagage dès cet été. Plusieurs autres pistes seraient explorées dans ce sens.