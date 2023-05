En quête d’un renfort offensif pour remplacer Lionel Messi, libre cet été, le PSG pourrait avoir sa chance avec Bernardo Silva, milieu de Manchester City.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 à Manchester City, Bernardo Silva aimerait s’offrir un nouveau challenge européen à 28 ans révolus et plusieurs grands clubs sont déjà intéressés, notamment le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. À la recherche d'un ailier droit capable de repiquer dans l’axe, le club de la capitale française aurait même fait du milieu offensif des Citizens sa priorité à ce poste. Et aux dernières nouvelles, le Paris SG aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Mercato PSG : Bernardo Silva est intéressé par l’idée d’un transfert à Paris

En effet, le quotidien Le Parisien explique que le Paris Saint-Germain possède un meilleur budget alors que le FC Barcelone se concentre essentiellement sur le retour de Lionel Messi. Le club espagnol réclamant pas moins de 80 millions d’euros pour laisser filer l’international portugais. « Paris possède plusieurs longueurs d’avance sur Barcelone, qui le suit de près également. Il dispose a priori de plus de liquidités que le Barça pour un transfert estimé à 80 millions d’euros », indique Le Parisien, qui évoque aussi la proximité entre l’agent de l’ancien joueur de l’AS Monaco et les dirigeants parisiens.

« Et son agent, Jorge Mendes, entretient des liens privilégiés avec le club de la capitale, encore plus avec Luis Campos, le conseiller sportif. Nasser Al-Khelaïfi, le président, et Jorge Mendes sont également très proches et communiquent régulièrement ensemble », ajoute le journal régional, qui conclut qu’en privé, « Bernardo Silva ne cache pas que la destination est tentante, dans une ville où il lui arrive de passer du temps libre. Certains assurent même qu’il a déjà pris des renseignements sur les endroits où il fait le mieux vivre en étant joueur dans la région. Il y retrouverait Kylian Mbappé, son ami avec qui il a été champion de France en 2017 avec l’ASM. »

Pour autant, l’affaire serait encore loin d’être faite puisque les « obstacles à son arrivée sont encore nombreux. Les relations entre les deux clubs ne sont toujours pas idylliques et une telle transaction n’est pas encore arrivée dans leurs histoires récentes. Paris n’est pas non plus tout seul sur le dossier. »