Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, n’a pas dit toute la vérité concernant le dossier Neymar Jr. Une décision venue de Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du club, lui aurait bien été transmise pour le brésilien.

Mercato PSG : Pourquoi Luis Campos n'a-t-il pas exécuté les ordres ?

Neymar aurait dû quitter le PSG l’été dernier lorsque Doha a demandé au conseiller sportif Luis Campos de lui trouver une porte de sortie, à savoir le céder à un autre club. Même si l’on ignore le fondement de cette décision, elle aurait bien été prise par la haute direction du Paris Saint-Germain. L’exécutant Luis Campos avait contré cette information dans une interview sur RMC Sport.

Le portugais affirmait qu’il n’a jamais été question d’un départ de Neymar et que le brésilien était bien impliqué dans le projet du club de la capitale. Selon lui, Neymar Jr est toujours à l’heure à l’entraînement excepté lorsqu’il avait été légèrement blessé. En clair, personne ne lui aurait demandé de faire partir le brésilien du PSG, une affirmation contrée à son tour par le quotidien Le Parisien.

Selon le média francilien, une décision venue de Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du club Parisien, demandait très clairement un départ du brésilien. Sauf que Luis Campos n’a pas pu vendre l’ancien Barcelonais tout comme il n’est pas parvenu à attirer au Paris SG des joueurs capables de le pousser vers le banc.

Cet été, les choses pourraient être bien différentes. Neymar a reçu la visite des supporters mécontents du PSG venus lui demander de quitter leur club. Le brésilien blessé à ce moment-là ne jouait pourtant pas et donc ne comprend pas ce qui lui est reproché. Depuis, il aurait demandé à ses agents de lui trouver une porte de sortie et quelques possibilités seraient déjà à l’étude.

On parle d’un possible transfert vers Newcastle à la fin de cette saison. Le FC Barcelone où il voulait retourner ne semble pas vraiment intéressé par ses services. Le club espagnol ne lui pardonne pas son départ fracassant qui a précipité ses difficultés financières. Les fans catalans n’apprécient pas non plus qu’il ait encouragé Lionel Messi à le rejoindre au PSG.