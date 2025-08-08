Mercato : Après Igor Paixao, un autre coup énorme à l’OM

Après avoir déboursé plus de 30 millions d’euros pour Igor Paixao, l’OM est prêt à dépasser ce record. Les Phocéens vont proposer une offre encore plus élevée pour Joël Ordonez.

Mercato : L’OM prêt à mettre le paquet pour Joël Ordonez

L’Olympique de Marseille est visiblement inarrêtable sur ce mercato. L’arrivée d’Igor Paixao bouclé pour un montant record de 30 millions d’euros, hors bons, le club phocéen tente à présent de dépasser ce chiffre pour un autre joueur. Il est question de Joël Ordonez.

Le défenseur équatorien est au cœur des discussions entre l’OM et le Club Bruges. Alors que ces négociations semblaient au point mort, voilà qu’elles ont repris de plus belle. La ferme volonté du joueur de 21 ans a pesé dans la balance. Joël Ordonez, courtisé par Al-Hilal, refuse de rebondir en Arabie saoudien.

Plus de 35 millions d’euros pour son transfert

Il a clairement signifié sa préférence pour le projet OM et maintient cette position. Face à sa détermination, l’OM compte faire une nouvelle proposition à Bruges en vue de boucler sa signature. Les dirigeants phocéens, selon El Canal del Futbol, pourraient offrir plus de 35 millions d’euros pour faire venir Joël Ordonez.

Cet investissement massif ferait de lui la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, quelques jours seulement après le record établi par Igor Paixao. Ce transfert historique, s’il venait se concrétiser, serait une nouvelle preuve des ambitions XXL de l’OM. La suite du mercato reste ainsi de grosses surprises à Marseille.