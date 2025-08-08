PSG Mercato : Une terrible nouvelle tombe pour Donnarumma !

Poussé vers la sortie avec l’arrivée imminente de Lucas Chevalier au PSG, Gianluigi Donnarumma serait intéressé par un transfert à Manchester United. Sauf que le club anglais semble finalement avoir d’autres plans pour la saison prochaine.

Ce jeudi, le quotidien L’Équipe assure que Lucas Chevalier se dirige tout droit vers un transfert au Paris Saint-Germain. Après plusieurs jours de négociations, les dirigeants parisiens et leurs homologues du LOSC sont tombés d’accord pour une opération à 55 millions d’euros, bonus compris.

L’international français de 23 ans devrait prochainement débarquer dans la capitale pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030. Lié aux Dogues jusqu’en 2027, Lucas Chevalier devrait bien être le successeur de Gianluigi Donnarumma au Paris SG la saison prochaine. Une arrivée qui devrait tout logiquement signer la fin de l’histoire entre l’Italien de 26 ans et le Champion de France.

Si Donnarumma est annoncé un peu partout dans le monde, « la Premier League reste l’option la plus plausible pour l’Italien, mais ni les deux Manchester ni Chelsea – tous intéressés – n’ont encore formulé d’offre à Paris. » D’ailleurs, les Reds Devils, qui se présentaient comme les plus insistants dans ce dossier, pourraient finalement changer d’avis au poste de gardien de but.

La piste Manchester United s’écroule pour Donnarumma

Ne souhaitant pas le voir partir gratuitement dans un an comme Kylian Mbappé, le PSG aurait déjà informé Gianluigi Donnarumma qu’il devra se tourner un nouveau point de chute cet été, puisque Luis Enrique ne compte pas sur lui pour la saison prochaine.

Le clan Donnarumma voyait donc d’un bon oeil l’intérêt de Manchester United. Cependant, le Manchester Evening News révèle que le board mancunien n’aurait pas vraiment l’intention de recruter le Champion d’Europe, malgré ses prestations XXL en Ligue des Champions.

« Manchester Evening News Sport a appris qu’aucun budget n’a été fixé pour un nouveau gardien de but. De plus, on pense qu’André Onana a reçu des assurances quant à sa présence à Old Trafford cette saison, malgré son absence lors de la tournée américaine pour cause de blessure.

Il semble peu probable que Manchester United s’engage définitivement avec le portier italien de 26 ans. Les Reds seraient plutôt ouverts à l’idée d’un prêt, mais cette option n’intéresse pas le Paris Saint-Germain pour le moment », explique le journaliste Jack Flintham.