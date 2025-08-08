Mercato FC Nantes : Castro bloque le départ d’un flop !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro accorde une dernière chance à un indésirable pour prouver son potentiel. Le joueur ne quittera pas Nantes cet été.

Mercato FC Nantes : Luis Castro veut relancer un flop

Le mercato nantais bouge. Les départs s’enchaînent. Ils rapportent près de 40 millions d’euros au FC Nantes. Nathan Zézé, Moses Simon, Douglas Augusto, Jean-Charles Castelletto, Pedro Chirivella… Ces ventes offrent au club un peu d’air. Pour combler les vides en défense, le technicien du FCN, Luis Castro veut relancer un flop.

Écarté, blessé, annoncé partant… Fabien Centonze semblait fini à Nantes. L’arrivée de Luis Castro change tout. Le nouveau coach l’a intégré à la préparation estivale, comme pour tester une ultime fois son utilité. Luis Castro n’a aucun passif avec lui. Il observe, jauge, et pourrait lui offrir cette dernière chance. Le joueur, 29 ans, reste fragile physiquement, marqué par une saison noire. Mais son talent, lui, n’a pas disparu. Encore faut-il retrouver le rythme, l’envie, et le mental pour défendre à nouveau les couleurs nantaises.

Le FC Nantes cherche un latéral sans se ruiner. Centonze pourrait être cette solution interne. Relancer un joueur déjà sous contrat coûte moins cher qu’un transfert. Rien ne prouve que le joueur pourrait tenir durant la saison. Mais si Centonze revient à son niveau d’il y a trois ans, l’opération pourrait être gagnante. La tâche est immense. La porte, elle, est entrouverte.