À la recherche d’un milieu de terrain défensif, Luis Campos, le conseiller football du PSG, serait parvenu à un accord de principe avec un joueur de renom.

D’après une source proche du Paris Saint-Germain, citée par le média Goal, Luis Campos prépare un mercato estival très animé avec "8 à 12 départs et tout autant en arrivées, ce qui veut dire qu'il y aura énormément de transferts au PSG". Pour le prochain recrutement, le conseiller football du club de la capitale française viserait ainsi un milieu de terrain défensif, un milieu de terrain box to box, un attaquant, un ailier, un défenseur en plus de Milan Skriniar. "Pour chaque poste à renforcer, Luis Campos travaille avec une liste de 4 joueurs potentiels", ajoute la source. Pour le poste de milieu de terrain box to box, le dirigeant portugais aurait d’ores et déjà fait un grand pas pour la signature d’un international africain.

Mercato PSG : Ibrahim Sangaré d’accord pour venir au Paris SG

D’après les renseignements recueillis par le site Africa Foot United, Ibrahim Sangaré aurait d’ores et déjà un accord de principe avec le Paris Saint-Germain en vue d’un transfert cet été. Pour autant, le milieu de terrain de 25 ans serait encore loin d’un départ du PSV Eindhoven pour la capitale parisienne. Le média sportif explique notamment que le club néerlandais serait prêt à céder l’international ivoirien à Paris à la seule condition que Luis Campos renonce à son idée d’activer la clause de rachat dont le dispose le PSG sur le milieu de terrain Xavi Simons.

Les rapports sont très tendus entre les deux clubs depuis l’explosion de Xavi Simons sous les couleurs du PSV et le souhait de Paris de le rapatrier cet été contre seulement 12 millions d’euros. Luis Campos va donc devoir faire un choix entre l’international hollandais de 20 ans et le milieu défensif Ibrahim Sangaré.