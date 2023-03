Publié par Thomas G. le 22 mars 2023 à 13:29

Annoncé comme la première recrue estival du PSG, Milan Skriniar souffrirait de nombreux problèmes de dos depuis plusieurs semaines.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos tente de faire signer l’international slovaque Milan Skriniar. Le transfert était proche de se conclure l’été dernier, mais l’Inter Milan avait finalement décidé de garder le défenseur de 28 ans. Après une nouvelle tentative du Paris Saint-Germain cet hiver, Milan Skirniar avait annoncé en janvier dernier qu’il avait signé avec le club de la capitale. Le capitaine de l'Inter Milan devrait donc s’engager librement avec le PSG cet été.

Néanmoins, depuis l’annonce de son arrivée au Paris Saint-Germain, l’international slovaque enchaîne les mésaventures. Milan Skriniar a été gêné par de nombreuses blessures, la plus récente au dos. Après avoir été élu joueur slovaque de l’année, le capitaine de l’Inter Milan s’est exprimé sur son état de santé.

« J’ai des problèmes de dos avec des douleurs qui descendent jusqu’à la jambe. Malheureusement, je ne pourrai pas jouer avec la sélection. Je suis juste venu saluer l’équipe et souhaiter bonne chance à tout le monde. Je vais rentrer à Milan afin de poursuivre mon traitement pour retrouver la forme le plus vite possible. » Le calvaire se poursuit pour Milan Skriniar qui est absent depuis le 14 mars avec l’Inter Milan.

PSG Mercato : Milan Skriniar est touché au dos

La deuxième partie de saison de Milan Skriniar pourrait donc être gâché par ses problèmes de dos. La date de retour de l’international slovaque n’a pas encore été fixée. Les Nerazzurri espèrent pouvoir compter sur lui lors du quart de finale de la Ligue des Champions face à Benfica le 11 avril prochain.

Avant sa signature officielle au PSG, Milan Skriniar semble déjà avoir été touché par la malédiction parisienne. À l’instar de ses futurs coéquipiers, Sergio Ramos, Marquinhos ou encore El Chadaille Bitshiabu, l’international slovaque est lui aussi blessé. Les dirigeants du PSG espèrent que sa durée d’indisponibilité ne sera pas trop longue. Son arrivée au Paris Saint-Germain devrait permettre de pallier à la longue absence de Presnel Kimpembe.