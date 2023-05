La première séance d’entrainement de la semaine de l’ASSE a été marquée, ce mardi, par l’absence d’un joueur majeur de l’équipe stéphanoise.

ASSE : Gautier Larsonneur n'a pas participé à l’entrainement, inquiétude avant QRM

L’entraineur de l’ ASSE, Laurent Batlles s’est rejouit la semaine dernière de ce que l’infirmerie était vide. Les deux deniers blessés Louis Mouton (cheville) et Anthony Briançon (mollet), en dehors de Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall, sont sur pied. Le premier s’est remis à la course, tandis que le deuxième a retrouvé le groupe de Saint-Etienne avant le déplacement à Laval. Après la défaite face aux Lavallois (2-1), l’ASSE a repris le chemin de l’entrainement, ce mardi, pour préparer le match de la 36e journée contre l'US Quevilly-Rouen.

Mais l’absence de Gautier Larsonneur a été constatée par Evect. Selon le média spécialisé, il n’a pas participé à la séance d’entrainement, ce jour. Il était présent à l’Etrat, mais est resté en dehors du terrain. « Matthieu Dreyer et Etienne Green ont fait du travail spécifique avant de rejoindre leurs coéquipiers tandis que Gautier Larsonneur n'a pas participé à la séance avec ses coéquipiers. Il est venu assister à celle-ci en fin d'entraînement », a appris la source.

Le site internet indique qu’il n’a pas eu d’explication sur l’absence du gardien de but N°1 de l’ASSE. Quant à Louis Mouton, il est toujours à l’écart du groupe. Il a effectué du travail athlétique individuellement, d'après la source. Touché à la cheville, Antoine Gauthier (milieu offensif, 18 ans) était lui aussi absent, contrairement à son coéquipier de l’équipe réserve, Cheikh Fall (milieu de terrain,19 ans).

Notons que l'ASSE prépare le match de la 36e journée de Ligue 2, contre Quevilly Rouen, samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard. En attendant la note officielle des Verts sur la situation de Gautier Larsonneur, Laurent Batlles devrait avoir son équipe au complet, avec le retour de suspension de Lamine Fomba, pour affronter le club normand.