A l'occasion de la demi-finale retour entre le Real Madrid et Manchester City, Pep Guardiola a affiché sa confiance en conférence de presse

Manchester City - Real Madrid : Pep Guardiola affiche sa confiance

Interrogé en conférence de presse avant le match retour face au Real Madrid en demi-finales de Ligue des Champions, Pep Guardiola a voulu se montrer confiant. "Nous n'avons pas à faire quelque chose d'extraordinaire, juste être nous-mêmes". Pour rappel, les Citoyens ont obtenu le match nul (1-1) sur la pelouse de Santiago Bernabéu au match aller.

Les Anglais s'étaient imposés sur leur pelouse face aux Madrilènes l'an passé (4-3) au même stade de la compétition. Les Merengue n'ont jamais gagné sur la pelouse de l'Etihad Stadium, et les joueurs de Manchester City s'avancent comme les favoris

Pep Guardiola en a profité pour rappeler l'importance de ce match : "C'est peut-être l'un des matchs les plus importants, on ne peut pas le nier. Pour la compétition, pour le rival, pour beaucoup de choses mais j'ai dit aux joueurs de le vivre comme une énorme opportunité, de profiter du moment. Nous sommes incroyablement chanceux d'être ici et c'est entre nos mains, cela dépend de nous"

Pep Guardiola dévie la pression de ses joueurs

L'entraîneur de Manchester City a également tenu à relativiser un éventuel échec : "Je ne pense pas trop au match de demain. Mon héritage est déjà exceptionnel". Une manière de dévier la pression de ses joueurs et de ses épaules, alors que l'ancien coach du Barça n'a jamais gagné la Ligue des Champions après 7 ans à Manchester City.

Manchester City réalise une nouvelle saison exceptionnelle en Premier League. Avec 4 points et 1 journée d'avance sur Arsenal, les Cityzens sont en passe de remporter un 5ème championnat en 6 ans. De leur côté, les Madrilènes sont 2èmes de Liga et misent sur la Ligue des Champions pour compléter leur belle saison après la victoire en Coupe du Roi.