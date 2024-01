En plus du transfert quasiment bouclé de Gabriel Moscardo, la direction du PSG s’active en coulisse pour attirer un autre milieu de terrain.

Mercato PSG : Luis Campos cherche déjà le remplaçant de Gabriel Moscardo

L'arrivée de Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain, prévue simultanément avec celle de son compatriote Lucas Beraldo, a temporairement été compromise. Et pour cause, la visite médicale du milieu de terrain de 18 ans a révélé une blessure au pied gauche, retardant ainsi l'officialisation de son transfert au PSG. Et même si cette blessure n'impacte pas fondamentalement son arrivée au club parisien, le crack brésilien devra attendre avant de faire ses débuts sous le maillot parisien.

Gabriel Moscardo se dirige vers Doha pour des soins. Son intégration au sein de l'équipe parisienne est dorénavant prévue pour juillet prochain. Cela reste une énorme déception pour le PSG qui espérait compter sur le jeune joueur dès cet hiver. Face à cette situation inattendue, la direction du Paris SG, sous la houlette du directeur sportif Luis Campos, réajuste ses plans pour le mercato hivernal. RMC Sport révèle en effet que le club parisien explore déjà d'autres options pour renforcer son milieu de terrain en vue de rester très compétitif en seconde partie de la saison. Et un profil spécifique a déjà été ciblé dans ce sens, il s'agit de Kalvin Phillips.

Le Paris Saint-Germain se tourne vers Kalvin Phillips

Milieu défensif de Manchester City, Kalvin Phillips est peu utilisé par Pep Guardiola cette saison et serait ouvert à l'idée de relever un nouveau défi à cette période de l’année. Le PSG envisagerait alors de le recruter sous la forme d'un prêt, assorti éventuellement d'une option d'achat. L'attention du PSG envers le milieu de terrain britannique pourrait offrir au joueur l'opportunité de se relancer en Ligue 1 cette saison.

Toutefois, la concrétisation de cette piste dépendra des négociations à venir entre les clubs concernés. Les prochains jours permettront de déterminer si le PSG concrétisera cet intérêt en passant à l’offensive pour Kalvin Phillips. Un autre prétendant, Newcastle, serait aussi sur les traces du joueur Manchester City. Cette concurrence risque de compliquer la tâche aux Parisiens. Ces derniers devraient explorer en parallèle d’autres pistes en interne.