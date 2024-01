Annoncé en pole position avec Newcastle pour signer Kalvin Phillips, le PSG ne devrait pas voir l'Anglais débarquer au Parc des Princes cet hiver.

Mercato PSG : La piste Kalvin Phillips déjà refroidie

Le Paris Saint-Germain est encore loin de se contenter de son mercato hivernal actuel. Alors que Luis Campos pensait avoir réglé le besoin d'un milieu de terrain avec la signature de Gabriel Moscardo, le Brésilien ne pourra pas servir au club dans les trois prochains mois. Le jeune milieu défensif doit en effet passer sur le billard avec une indisponibilité de trois mois. Ce qui a donc empêché l'officialisation du transfert du joueur de 18 ans et change complètement les plans du Paris Saint-Germain, contraint de rechercher un milieu supplémentaire. Ces dernières heures, la piste menant à Kalvin Phillips est évoquée avec une avancée notoire annoncée pour Luis Campos sur le dossier de l'international anglais.

Le Paris Saint-Germain serait en effet en pole position avec Newcastle pour la signature de Kalvin Phillips. Recruté à Leeds à l'été 2022 par Manchester City contre 49 millions d'euros, le milieu de terrain anglais ne semble pas vraiment être dans les plans de Pep Guardiola. Blacklisté, le joueur de 28 ans n'a disputé que quatre petites rencontres de Premier League cette saison pour seulement 89 minutes. De quoi lui donner des envies de quitter les Skyblues pour se relancer dans un autre club, qui ne serait cependant pas le Paris Saint-Germain.

Kalvin Phillips s'éloigne du PSG

Lundi, le Daily Telegraph annonçait une bataille entre le PSG et Newcastle pour Kalvin Phillips. Mais ce mardi, les choses semblent avoir évolué et le club français ne serait plus dans la course à la signature de l'Anglais. Selon Ben Jacobs, il n'y a absolument rien entre Paris et le joueur de Manchester City. Tout se jouerait désormais entre les Magpies et les Bianconeri de la Juventus, qui sont très intéressés à l'idée de faire de Phillips leur milieu de terrain dès cet hiver. Un coup de froid pour le double champion de France et Luis Campos qui voudraient du natif de Leeds. Reste à savoir qui sera la prochaine cible de Nasser Al-Khelaifi pendant que Kalvin Phillips reste également une piste dans le viseur de Liverpool et du Bayern Munich.