Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2023 à 17:53

Annoncé comme le principal concurrent du PSG sur la piste Bernardo Silva, le Barça aurait changé ses plans pour le milieu offensif de Manchester City.

Après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain prépare déjà une petite révolution pour la saison prochaine. Pour renforcer son effectif, le club de la capitale aurait notamment jeté son dévolu sur Bernardo Silva. Déjà convoité l’été passé, le milieu offensif de Manchester City a déjà manifesté son souhait d’aller voir ailleurs pour découvrir un nouveau projet.

À l'origine de son arrivée à l'AS Monaco à l’été 2014, Luis Campos aurait fait de l’international portugais l’une de ses priorités de l’été et serait prêt à retenter sa chance pour le convaincre de rejoindre son ancien compagnon Kylian Mbappé au Paris SG. Et selon la presse espagnole, le conseiller football des Rouge et Bleu pourrait bien réussir son coup puisque le FC Barcelone aurait arrêté une décision radicale pour le compatriote de Cristiano Ronaldo.

PSG Mercato : Ilkay Gündogan préféré à Bernardo Silva au Barça

Fortement pressenti pour accueillir Bernardo Silva lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone semble désormais prêt à passer son tour pour le protégé de Pep Guardiola. En effet, le Mundo Deportivo révèle ce samedi que les Blaugranas préfèrent concentré leurs efforts sur l’arrivée d’Ilkay Gündogan. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international allemand de 32 ans a l’avantage d’être gratuit contrairement à un Bernardo Silva pour qui les Citizens réclament entre 70 et 80 millions d’euros.

De plus, le Portugais de 28 ans pourrait se montrer particulièrement gourmand au niveau du salaire. Autant de raisons qui poussent le Barça a préféré Ilkay Gündogan à l’ancien prodige du Benfica Lisbonne. Le Paris SG n’aura donc plus qu’à se mettre d’accord avec la direction du club anglais pour boucler la signature du coéquipier d’Erlling Haaland.