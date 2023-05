Bonne nouvelle à Saint-Etienne ! Trois joueurs de l’ ASSE sont nommés pour les trophées UNFP de la saison 2022-2023 en Ligue 2.

ASSE : Krasso et Nkounkou nommés pour le titre de meilleur joueur de L2, Larsonneur aussi

Onzième de la Ligue 2 à 3 journées de la fin du championnat, l’ ASSE fait une saison moyenne dans l’ensemble. Le club est même passé loin de son objectif de la saison, qui était la remontée immédiate en Ligue 1. Malgré tout, certains joueurs de l’AS Saint-Etienne sont performants individuellement. C’est le cas de Jean-Philippe Krasso, meilleur buteur des Verts (16 buts) et meilleur passeur décisif (9 passes de but). Il y a également Niels Nkounkou, décisif depuis son arrivée à l’ ASSE à la mi-janvier. Il est auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 17 matchs disputés. L’attaquant ivoirien et le défenseur prêté par Everton aux Verts sont en compétition avec Georges Mikautadze du FC Metz, actuel meilleur buteur du championnat (avec 22 buts). Mais aussi Josh Maja (des Girondins de Bordeaux) et Victor Lekhal (du Havre AC, leader du championnat).

Le troisième Vert nommé est aussi une recrue hivernale, Gautier Larsonneur. Il est en lice dans la catégorie des meilleurs gardiens de but de la saison, alors qu'il n'a joué que la deuxime moitié de l'exercice. Grâce à ses arrêts décisifs, le portier recruté à Valenciennes a apporté la sérénité dans la défense de l’ ASSE, et a ainsi contribué à la remontée inespérée de l’ASSE au classement en 2023. Véritable dernier rempart de l'équipe de Laurent Batlles, Gautier Larsonneur a concédé 22 buts en 18 matchs joués, pour 6 clean sheet réalisés. Il est opposé à Arthur Desmas (Havre AC), Brice Maubleu (Grenoble Foot), Alexandre Oukidja (FC Metz) et Gaëtan Poussin (Bordeaux). Les différents vainqueurs seront connus le 28 mai, lors de la 31e cérémonie des Trophées UNFP du Football.