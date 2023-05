Alors que Thiago Motta est cité comme l’un des favoris du PSG pour remplacer Christophe Galtier, le président de Bologne a évoqué l’avenir de son coach.

Après une saison remarquable sur le banc de Bologne, Thiago Motta s’est révélé aux yeux de l’Europe comme un entraîneur d’avenir. D’ailleurs, de grands clubs s’intéresseraient déjà à lui pour la saison prochaine. À la recherche d’un nouveau technicien pour se séparer de Christophe Galtier à l’issue de la saison en cours, le Paris Saint-Germain garderait un oeil sur son ancien milieu de terrain.

Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, tient en grande estime le jeune coach et aimerait lui confier les rênes de l’équipe professionnelle. Selon plusieurs sources proches du dossier, Thiago Motta serait même la priorité des décideurs du PSG. Cependant, l’affaire ne s’annonce pas du tout facile pour le club de la capitale française.

Mercato PSG : Bologne ne compte pas lâcher Thiago Motta

Actuellement 11e de Serie A, Bologne souhaite poursuivre avec son entraîneur la saison prochaine. Dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport, Claudio Fenucci, le président de la formation italienne, a fermement annoncé sa volonté de garder son jeune entraîneur de 40 ans.

« Thiago, en ce qui nous concerne, il reste avec nous, et on espère qu’il a également la conviction de poursuivre l’aventure avec nous (…) Est-ce qu’il va rester ? En ce qui nous concerne, définitivement oui, au-delà de son contrat. J’espère alors qu’il y a aussi cette volonté de sa part de continuer le chemin ensemble. La planification de la saison prochaine est en cours. Sartori et son équipe travaillent dur, nous avons vu 1400 matches en direct cette année. Les noms des renforts sont déjà là », a déclaré le dirigeant italien.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Thiago Motta pourrait donc recevoir une proposition de prolongation de la part de sa direction dans les semaines à venir. Reste maintenant à savoir ce qu’il décidera pour la suite de sa carrière.