En quête d’un milieu défensif de métier, Luis Campos, le conseiller football du PSG, serait intéressé par un international africain, spécialiste du poste.

Déjà cité dans le collimateur du Paris Saint-Germain l'été passé alors que Luis Campos cherchait un renfort au milieu de terrain, Ibrahim Sangaré serait toujours dans les plans du club de la capitale française. Désireux d’attirer milieu de terrain défensif, un milieu de terrain box to box, Luis Campos serait intéressé par le profil de l’ancien joueur de Toulouse FC. Après le site Africa Foot United, ce sont désormais des médias néerlandais qui confirment l’intérêt du PSG pour l’international ivoirien de 25 ans.

Mercato PSG : Le prix est fixé pour Ibrahim Sangaré

En effet, selon les informations relayées ce mardi par le journaliste Rik Elfrink, le Paris Saint-Germain aurait noué des contacts avec le milieu de terrain du PSV Eindhoven Ibrahim Sangaré. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, le compatriote de Didier Drogba disposerait d’un bon de sortie pour le prochain mercato estival. Le média ED, proche de la direction du PSV Eindhoven, indique que pour obtenir la signature de Sangaré, il faudra payer le montant de la clause libératoire, soit 37,5 millions d’euros. De son côté, Voetbal International assure que les Fermiers pourraient finalement accepter de négocier pour un montant compris entre 25 et 30 millions d’euros.

« Il est probable que les dirigeants d'Eindhoven commenceront à discuter avec des offres entre 25 et 30M€ », assure la source hollandaise. Également positionné sur les pistes Manu Koné, Youssouf Fofana et Khéphren Thuram, le Paris SG pourrait finalement opté pour Ibrahim Sangaré, dont le prix semble plus accessible. Africa Foot United a révélé que le natif d’Abidjan aurait déjà un accord de principe avec le PSG, mais le PSV exigerait de Luis Campos qu’il abandonne son idée d’activer la clause de rachat dont le dispose le Champion de France en titre sur Xavi Simons, avant de songer à un accord total pour Sangaré.