Alors que Christophe Galtier ne fait pas partie des nominés pour le trophée UNFP du meilleur entraîneur, le PSG dézingue la LFP.

Christophe Galtier pas nominé pour le trophée UNFP du meilleur entraîneur de la saison

C'est une surpise pour certains, et une évidence pour d'autres. Mardi soir, la Ligue a dévoilé les différents nominés pour chaque trophée UNFP, qui récompense les meilleurs joueurs ainsi que le meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1. Concernant le meilleur coach de l'exercice 2022-2023, cinq noms ont été retenus pour être l'heureux élu dans quelques semaines. Parmi eux, on retrouve Franck Haise (RC Lens), Pascal Gastien (Clermont Foot), Paulo Fonseca (LOSC), Igor Tudor (OM) et Philippe Montanier (Toulouse FC).

Christophe Galtier ne fait donc pas partie des candidats nominés pour remporter le trophée, un choix qui s'explique par l'irrégularité du PSG cette saison. Car si le club de la capital a réalisé une première partie de championnat assez impressionnante, la machine s'est complètement enrayée au retour de la Coupe du monde, et le jeu proposé par le Paris Saint-Germain n'était pas du tout à la hauteur de celui proposé par ses concurrents. Un choix fort donc de la part de la LFP, qui n'est pas vraiment apprécié par le PSG.

Le PSG ne comprend pas le choix de la LFP

D'après les informations publiées par L'Équipe, cette décision ne fait pas l'unamité au Paris Saint-Germain. En effet, si le quotidien sportif indique que le club n'a pas voulu faire de commentaire, il a tout de même exprimé son incompréhension sur la pertinence des choix réalisées par la Ligue pour la prochaine cérémonie des trophées UNFP.

Outre le club de la capital, certains acteurs du football français ont également fait part de leur étonnement, à commencer par Raymond Domenech. "C'est surprenant et quelque part aussi injuste. Même si Christophe possède la meilleure équipe, être champion n'est pas aussi simple que ce que les gens pensent." Une prise de position claire de la part de l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France.