Qui de Manchester City ou du Real Madrid rejoindra l'Inter Milan à Istanbul pour la finale de Ligue des Champions ? Voici les compos probables.

Après un match nul un but partout lors du match aller au Santiago Bernabéu, tout reste encore à faire pour le Real Madrid et Manchester City dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Le duel entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti s'annonce alléchant dans une confrontation au sommet de l'Europe.

Manchester City : L'avantage du terrain

Ce résultat nul contre le Real Madrid au match aller profère un avantage certain aux Cityzens dans cette confrontation retour. Les hommes de Pep Guardiola ont à coeur de faire tomber les maîtres de la compétition et champion en titre merengues pour s'offrir une finale à Istanbul contre l'Inter Milan.

Face à leur public, les mêmes joueurs alignés lors du match aller devraient être reconduits pour battre le Real Madrid. Dans son 3-2-4-1, le tacticien espagnol fera confiance aux mêmes joueurs en se passant encore une fois de Riyad Mahrez ou bien de Nathan Aké, toujours blessé. Muselé à l'aller face à Antonio Rüdiger, Erling Haaland voudra prouver qu'il est en capacité d’emmener son équipe au sommet de l'Europe.

Real Madrid : Décisif pour cette saison

La frappe limpide de Vinícius Jr au match aller n'aura pas permis au Real Madrid de venir à l'Etihad Stadium avec un avantage au score. Carlo Ancelotti devrait lui aussi reconduire le même schéma tactique que celui aligné lors du match aller, et ce malgré le retour d'Éder Militao. Après une prestation convaincante au match aller face à Erling Haaland, Antonio Rüdiger devrait reprendre sa place au profit de Militao, en difficulté ces dernières semaines dans la défense de la Casa Blanca.

De retour de blessure, Ferland Mendy ne devrait pas débuter la rencontre. C'est Eduardo Camavinga qui devrait retrouver le poste de latéral gauche, un poste dans lequel il excelle malgré son appétence pour l'entrejeu.

La compo probable de Manchester City :

Gardien : Ederson

Défenseurs : K. Walker - R. Dias - M. Akanji

Milieux de terrain : B. Silva - K. De Bruyne - J. Stones - Rodri - I. Gündogan (c) - J. Grealish

Attaquants : E. Haaland

La compo probable du Real Madrid :

Gardien : T. Courtois

Défenseurs : D. Carvajal - A. Rüdiger - D. Alaba - E. Camavinga

Milieux de terrain : F. Valverde - T. Kroos - L. Modric

Attaquants : Rodrygo - K. Benzema (c) - Vinicius Jr