À quelques jours d’un déplacement périlleux à Lille, l’OM et Igor Tudor enregistrent un retour important dans la défense.

3e de Ligue 1 à trois journées de la fin de saison, l’Olympique de Marseille aborde un nouveau virage décisif dans la course à la Ligue des Champions. Les hommes d’Igor Tudor se déplacent samedi sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour affronter le LOSC. Cette rencontre comptant pour la 36e journée de Ligue 1 est cruciale pour les Phocéens.

OM : Samuel Gigot a repris l’entraînement collectif

Un résultat positif à Lille permettrait à l’OM de récupérer provisoirement la 2e place du podium et de mettre la pression sur le RC Lens, qui affronte dimanche soir le FC Lorient. Néanmoins, en cas de défaite, l’Olympique de Marseille pourrait dire adieu à ses chances de qualification pour la plus prestigieuse des coupes européennes. Et pour ce match décisif, Igor Tudor enregistre un renfort de poids en défense.

Samuel Gigot a repris l’entraînement collectif. Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on aperçoit le défenseur central effectuer des courses avec ses coéquipiers et il semble totalement remis de sa blessure. Touché à la cheville lors de la défaite à Lens (2-1) le week-end dernier, Samuel Gigot n’a pas pu tenir sa place contre Angers, dimanche soir (3-1). Le défenseur français était visiblement trop court pour participer à la rencontre.

Igor Tudor n’a pas voulu prendre de risque. Il a finalement décidé de faire redescendre Valentin Rongier d'un cran dans une défense à trois, aux côtés de Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac. Un choix surprenant d’autant plus Chancel Mbemba a été laissé sur le banc de touche en son absence.

Après avoir manqué une semaine de compétition, Samuel Gigot va mieux. Et a priori, il sera opérationnel pour le déplacement à Lille. Son retour permettra à Valentin Rongier de récupérer son poste de prédilection dans l’entrejeu de l’OM. Sous la menace d’une sanction pour sa gifle infligée à Yannick Cahuzac, Dimitri Payet devrait être disponible pour cette rencontre. Le capitaine marseillais devrait purger sa sanction la semaine prochaine.