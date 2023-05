Absent à l’entrainement de l’ASSE, mardi, Gautier Larsonneur était présent à l’Etat ce mercredi. De bon augure pour les Verts avant le match contre Quevilly.

ASSE : Gautier Larsonneur de retour à l'entrainement avant Quevilly Rouen

Selon les informations de Evect, Gautier Larsonneur n’a pas participé à l’entrainement de l’ASSE, mardi matin, lors de la première séance de la semaine. Sans donner de détails sur cette absence, le média spécialisé avait précisé que le gardien de but N°1 de Saint-Etienne a simplement assisté à la fin de la séance collective de ses coéquipiers à l’Etrat. La non participation du dernier rempart des Verts à l’entrainement collectif d’hier avait suscité des inquiétudes dans le Forez. Mais il y aurait plus de peur que de mal, apparemment, car il était présent à la séance de ce mercredi.

Sur une des photos publiées par l’ASSE sur son site internet, Gautier Larsonneur est bien visible aux cotés de Dennis Appiah, Victor Lobry et de sa doublure Etienne Green (22 ans). Aucun signe apparent de blessure n'est constaté chez le portier recruté cet hiver. Et c’est une bonne nouvelle pour Laurent Batlles et son équipe, dont l’objectif est de finir la saison dans la première moitié du classement, après leur maintien encore inespéré en janvier dernier.

ASSE : Anthony Briançon titulaire contre QRM ?

Il faut rappeler que l’ASSE (11e) affronte l’US Quevilly Rouen (9e), samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 36e journée de Ligue 2. Suspendu contre le Stade Lavallois, Lamine Fomba (milieu défensif) prépare également son retour face à QRM. On le voit bien impliqué à l'entrainement de ce jour, tout comme Anthony Briançon. Revenu de blessure (lésion au mollet), le capitaine des Stéphanois était resté sur le banc de touche, lors de la défaite à Laval. Il pourrait retrouver sa place au coeur de la défense de l'équipe de Laurent Batlles, après un mois et demi d'abence en Ligue 2.