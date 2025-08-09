OM : Aubameyang envoie un message fort pour son retour

Sous les projecteurs du Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang a signé un doublé retentissant face à Aston Villa, pour offrir à l’OM un succès convaincant (3-1) pour conclure sa préparation. Un avertissement clair envoyé à la Ligue 1 à une semaine de la reprise.

Un OM appliqué et séduisant face à Aston Villa

Pour ce dernier test avant le déplacement à Rennes, l’OM de Roberto De Zerbi a montré une copie solide. Dans un Vélodrome bouillant, les Olympiens ont rapidement pris l’avantage grâce à un Mason Greenwood inspiré. Lancé par Hojbjerg, l’Anglais a profité d’une erreur défensive pour éliminer le gardien et marquer dans le but vide (5e, 1-0).

Lire aussi : Mercato : L’OM en feu, Aubameyang promet un super duo !!

À voir

Après Chevalier et Zabarnyi, deux recrues attendues au PSG !

La réponse d’Aston Villa est immédiate, McGinn égalise d’un lob astucieux (8e). Malgré ce coup d’arrêt, les Marseillais ont conservé le contrôle du jeu. Jonathan Rowe se montre particulièrement remuant sur son aile gauche. La première période, équilibrée mais animée, a confirmé la montée en puissance collective.

Aubameyang, le retour en fanfare avec Marseille

Entré à l’heure de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas mis longtemps à marquer son territoire. À la 77e minute, il a signé son premier but et retrouvé son légendaire salto après une passe millimétrée de Murillo. Trois minutes plus tard, il a conclu une action magistrale initiée par Greenwood, en glissant le ballon au fond avec sang-froid (80e, 3-1).

Lire aussi : Mercato OM : La vidéo d’Aubameyang enflamme tout Marseille

Ovations, sourire éclatant et gestes symboliques : l’international gabonais a rappelé qu’il restait un buteur d’exception. Plus qu’un doublé, c’est un signal fort envoyé à la concurrence, alors que l’OM entame une saison où la régularité offensive sera déterminante.

Cap sur le Stade Rennais et la Ligue 1

Ce succès face à un adversaire de Premier League valide les enseignements des matchs précédents. La défense, plus compacte, et l’animation offensive, désormais rythmée par Greenwood et Aubameyang, donnent des raisons d’y croire.

À voir

Mercato LOSC : Après Chevalier, Létang empoche encore 40M€ !

Lire aussi : Mercato OM : Le rêve d’Aubameyang pour son grand retour

Avec un effectif homogène et une confiance retrouvée, les Marseillais se déplacent à Rennes dans six jours avec l’ambition de frapper fort dès la première journée. Aubameyang, lui, a déjà prévenu : il est prêt à redevenir le visage de l’attaque olympienne.