OM Mercato : De Zerbi annonce une recrue surprise et un départ avant Rennes

À quelques jours du top départ de la Ligue 1, Roberto De Zerbi a dévoilé le plan mercato de l’OM dans les jours à venir. L’entraîneur marseillais promet du mouvement, avec le transfert attendu d’un latéral gauche et un dossier chaud autour de Jonathan Rowe.

OM : De Zerbi « le mercato n’est pas fini«

Samedi soir, l’Olympique de Marseille a bouclé sa préparation estivale par une très convaincante victoire (3-1) face à Aston Villa. Sa nouvelle recrue d’Aubameyang a réalisé un doublé accompagné de prestations éclatantes de Greenwood et Rowe. Après une pré-saison déjà solide (victoire contre Gérone, nuls face à Valence et Séville), De Zerbi a reconduit son onze type, la preuve de la confiance qu’il accorde déjà à son groupe actuel.

Galvanisé par l’ambiance enflammée du Stade Vélodrome, le coach italien a savouré la victoire de son équipe en disant : « Ce qui m’a plu, c’est le stade, l’enthousiasme du public. En deuxième mi-temps, c’était plus dur pour Aston Villa de passer notre milieu ».

Mais pas question de se reposer, surtout en matière de transferts de joueurs. Il a confié : « Nous sommes prêts, mais le mercato n’est pas fini. D’autres joueurs arriveront, d’autres partiront. On n’a pas le temps de se relâcher ». Un latéral gauche est donc attendu dans les prochains jours par l’OM, tandis que Rowe attire l’œil de plusieurs clubs : « Il fait une excellente préparation. Qu’il parte ou qu’il reste, ce sera une décision collégiale ».

À une semaine de la reprise de la Ligue 1 face au Stade Rennais FC, l’OM version De Zerbi avance avec ambition… et un mercato encore en mouvement.