Stade Rennais: Habib Beye lance déjà un avertissement à l’OM

Le Stade Rennais a concédé le match nul (2-2) face au Genoa, en se faisant égaliser dans les derniers instants de la rencontre, ce samedi soir. Après la rencontre, Habib Beye, l’entraîneur rennais, a évoqué le choc de la première journée de Ligue 1 contre l’OM.

Stade Rennais : Habib Beye attend l’OM de pied ferme

Ce samedi au Roazhon Park, le Stade Rennais disputait un match amical face au Genoa, marqué par la première apparition de Przemysław Frankowski sous ses nouvelles couleurs. Malgré une domination du SRFC en première période et un but rapide de Mousa Al-Tamari à la 21e minute, les Rouge et Noir n’ont pas réussi à conserver leur avantage.

Au retour des vestiaires, l’équipe rennaise a fait le break grâce à un superbe but de Djaoui Cissé à la 73e minute, mais le club italien a rapidement réagi en égalisant à la 78e minute par Ruslan Malinovskyi avant de prendre l’avantage dans le temps additionnel sur un but de Leo Ostigard, prêté par le Stade Rennais.

Avec ce score de parité, le club breton conclut sa préparation estivale par un match nul, à une semaine de la reprise de la Ligue 1 face à l’OM. Justement, à six jours de ce choc en ouverture du Championnat, Habib Beye estime que son équipe sera au rendez-vous face aux hommes de Roberto De Zerbi.

« Le plus important dans cette préparation est la montée en puissance. L’équipe est en progression sur certains aspects. Mais on doit faire un peu plus mal à l’adversaire. L’adversité de vendredi sera présente. Marseille est un gros de ce Championnat.

On est prêts à les regarder dans les yeux et à rivaliser avec cette équipe. Mais il faudra être hyper concentrés, sinon on sera punis. C’est une équipe qui prend tout ce que vous leur donnez », a déclaré Habib Beye, l’ancien défenseur de l’OM. Rendez-vous est donc pris pour vendredi prochain !