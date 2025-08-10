Ligue 2 : Rodez et Nancy se neutralisent, “on peut beaucoup mieux faire”

Rodez Aveyron Football et l’As Nancy ont lancé leur saison 2025-2026 sur un score nul (0-0), samedi soir, au stade Paul-Lignon flambant neuf à guichets pratiquement fermés. Un résultat frustrant pour les deux camps, mais malgré tout encourageant.

Rodez Aveyron Football prend un point face à Nancy

Le RAF, conduit par Ibrahima Baldé, a manqué de tranchant devant le but l’As Nancy Lorraine. En première période, les Ruthénois ont peiné à imposer leur rythme dans le jeu. “Il fallait mettre plus de pression, jouer plus vite, même avec plus de déchets. C’était mieux en seconde période, on les a fait reculer et douter, mais on peut beaucoup mieux faire”, a même reconnu Didier Santini, conscient que les blessures ont perturbé ses plans. La sortie sur blessure de Nolan et les crampes de Derek ont contraint le coach à revoir ses intentions.

Côté lorrain, Pablo Correa pointait pour sa part aussi un manque d’efficacité. “On a fait un départ timide. Les adversaires sont venus nous chercher haut. On a bien fini la première mi-temps, mais je pensais qu’on était capable de faire un meilleur match”, a regretté l’entraîneur nancéien.

Malgré ce premier point, Rodez et Nancy savent qu’ils devront rapidement hausser le ton s’ils veulent jouer les premiers rôles en Ligue 2 cette saison.