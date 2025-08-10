Mercato : Lucas Chevalier signe au PSG et explique son choix

Le PSG a mis fin à la longue attente. Lucas Chevalier est officiellement devenu un joueur du club de la capitale en provenance du LOSC. L’annonce est tombée ce samedi soir et le nouveau gardien des Rouge et Bleu a justifié son choix de rejoindre le collectif de Luis Enrique.

Mercato : Lucas Chevalier ne pouvait pas dire non au PSG

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Lucas Chevalier. Le gardien numéro 2 de l’équipe de France s’est engagé pour cinq saisons contre 40 millions d’euros + 15 millions d’euros, soit un total de 55 millions d’euros, après avoir brillé dans les cages du LOSC les quatre dernières saisons.

Après des semaines de négociations, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et son homologue lillois, son ancien directeur sportif Olivier Létang, ont trouvé un accord pour le transfert du portier de 23 ans. Lucas Chevalier a passé sa visite médicale vendredi avant de signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Lucas Chevalier. Le gardien de but français de 23 ans, qui portera le numéro 30, a signé un contrat avec le Club jusqu’en 2030. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2025

Aperçu à l’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers ce samedi matin, le natif de Calais a expliqué qu’il était presque impossible pour lui de dire « non » au Paris, la meilleure équipe de l’année, voire du monde.

« Ce qui a motivé mon choix du PSG ? Quand la meilleure équipe de l’année, peut-être même la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle, vous appelle, c’est difficile de dire non. Il y a tout ici. C’est un club qui voulait la Champions League et qui l’a gagnée la saison dernière, parce qu’il l’a méritée. Le staff, les conditions d’entraînement, la direction… tout est au top du top », a confié Chevalier au micro de PSG TV.

Le désormais ancien gardien de but du LOSC Lille se dit impatient de jouer au Parc des Princes, tandis que Gianluigi Donnarumma, qui refuse de prolonger son bail qui expire en 2026, devrait rejoindre un nouveau club avant la fermeture du mercato estival.