Mercato : Abline piégé par le FC Nantes ? La vérité éclate

Courtisé par plusieurs clubs au cours de ce mercato, Matthis Abline voit ses espoirs de départ du FC Nantes contrariés par une direction intransigeante. Entre promesses non tenues et exigences financières démesurées, le dossier s’enlise et nourrit un malaise grandissant.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline, un départ annoncé… qui ne vient jamais

Depuis l’ouverture du mercato, Matthis Abline attire les convoitises. Auteur d’une saison éclatante avec le FC Nantes, l’attaquant de 21 ans devait, selon les discussions tenues en milieu de saison, obtenir un bon de sortie cet été. L’OM, premier sur les rangs, a proposé entre 15 et 20 millions d’euros, offre immédiatement jugée insuffisante par Waldemar Kita.

Le président nantais a même publiquement fermé la porte à un transfert vers Marseille, exigeant une somme astronomique de 50 millions. Dans la foulée, le LOSC, Sunderland, le Paris FC et même Wolverhampton se sont manifestés.

Mais à chaque approche, la direction jaune et verte rehausse le prix, passant de 30 à 40, puis à 50 millions d’euros, ce qui refroidit tous les prétendants. De quoi semer le doute sur la volonté réelle du club de laisser partir son buteur.

Un malaise qui s’installe au FCN

En interne, l’ambiance se tend. Absent du dernier match amical contre le Paris FC, Abline n’a pourtant pas choisi la grève : touché à l’adducteur à l’entraînement, il a préféré se ménager. Mais ses relations avec la direction se sont détériorées selon Foot Mercato, les promesses de départ n’ayant pas été respectées.

Alors que Nantes a déjà vendu pour plus de 40 millions cet été, le flou persiste autour de l’avenir de l’international espoir. Le joueur souhaite rester en France pour relever un nouveau défi, mais garde une porte ouverte vers l’étranger, où Francfort et Wolverhampton le suivent de près. Reste à savoir si le FC Nantes acceptera enfin de passer de la parole aux actes, ou s’il continuera de verrouiller un dossier devenu l’un des feuilletons les plus tendus de ce mercato.