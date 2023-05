Successeur de Jean-Michel Aulas à la présidence de l’OL, John Textor va piloter son premier mercato cet été. Et Laurent Blanc a hâte de le voir à l’oeuvre.

Mercato OL : Laurent Blanc veut voir John Textor faire mieux qu’Aulas

Après 36 années de bons et loyaux services couronnées par une cinquante de trophées, Jean-Michel Aulas a passé la main à l’américain John Textor à la tête du Groupe OL. Récemment intronisé président de l’Olympique Lyonnais, l’homme de 57 ans s’apprête donc à piloter son premier recrutement à Lyon lors du prochain mercato estival. De passage en conférence de presse avant le choc contre l’AS Monaco, vendredi, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1, Laurent Blanc a évoqué cette nouvelle ère qui commence pour les Gones en indiquant la marche à suivre à Textor.

« Une ère se termine avec des succès, des choses magnifiques. Une autre va commencer en juin prochain, il faut essayer de la rendre aussi belle, voire plus belle, pourquoi pas ? Il faudra fixer des caps, et savoir avec quels moyens on va lutter avec d’autres clubs », a déclaré l'entraîneur de l’OL avant d’envoyer un message personnel à son président afin que le coach soit impliqué dans les prises de décisions concernant le prochain recrutement.

OL : Laurent Blanc veut être impliqué pour le Mercato

Malgré le départ précipité de Jean-Michel Aulas, qui l’a fait venir à l’OL, Laurent Blanc croit au projet porté par John Textor et espère faire partie de la nouvelle ère qui commence. « J’ai des ambitions pour le club, mais il faudra voir si elles sont compatibles avec nos ressources », a confié l’ancien sélectionneur de l’équipe de France avant de s’exprimer sur ses relations récentes avec son nouveau président. « J’ai vu Monsieur Textor la première fois pendant le mercato d’hiver, quand on recherchait la sentinelle et la deuxième fois quand on a dîné ensemble récemment. On doit passer du temps ensemble, échanger. Le domaine du recrutement est super important », a ajouté Laurent Blanc.