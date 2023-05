Annoncé ces dernières semaines comme le grand favori pour remplacer Christophe Galtier, l’entraîneur de l’AS Rome José Mourinho ne devrait finalement pas rejoindre le PSG.

Ces dernières semaines, le nom de José Mourinho est associé au Paris Saint-Germain comme le probable successeur de Christophe Galtier. Engagé en faveur de l’AS Rome jusqu’en juin 2024, le technicien portugais serait très intéressé par le projet parisien afin d’offrir aux Rouge et Bleu leur première Ligue des Champions. En concurrence avec Zinédine Zidane et Thiago Motta, l’ancien manager de Chelsea, de Tottenham et de Manchester United, notamment, aurait une longueur d’avance pour le poste.

D’après Le Parisien, le mariage entre le Spécial One et le club de la capitale pourrait coller, lui qui a souvent été associé au PSG, comme en 2013 au moment où le club cherchait un remplaçant à Carlo Ancelotti. « Mourinho, c’est un nom qui claque et qui pourrait sortir Paris de la torpeur après deux fades saisons sous Mauricio Pochettino et Christophe Galtier », assure le quotidien régional, qui indique toutefois que José Mourinho serait encore très loin d’une arrivée sur le banc du PSG, en raison de la présence de Luis Campos au sein de la direction parisienne.

Mercato PSG : José Mourinho et Luis Campos ne veulent pas collaborer à Paris

En effet, selon les renseignements recueillis par le journal Le Parisien, à l’heure actuelle, aucun contact n’aurait encore eu lieu ces dernières semaines entre le Paris Saint-Germain et José Mourinho. D’ailleurs, le coach de 60 ans ne serait pas la priorité des décideurs parisiens pour la succession de Christophe Galtier. Mieux, Mourinho et Campos ne souhaiteraient tout simplement pas travailler ensemble pour ne pas gâcher leur amitié de longue date. Surtout pas dans un club comme le Paris SG. Les deux hommes estiment que leur vieille amitié ne résisterait pas aux aléas du travail quotidien. Le journaliste Dominique Sévérac indique donc que tant que Luis Campos sera au Paris SG, il paraît inconcevable de voir José Mourinho sur le banc des Champions de France en titre.