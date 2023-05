Longtemps considéré comme intouchable, Marco Verratti pourrait faire ses valises cet été. Pour le remplacer, le PSG viserait l’un des phénomènes de la Premier League.

Outre Lionel Messi et Neymar Jr, Marco Verratti pourrait lui aussi changer d’air lors du prochain mercato estival. Pris à partie par les Ultras lors de leur manifestation de colère devant le siège du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain songerait désormais à un départ à l’issue de la saison. Conscient de la situation, Luis Campos aurait activé son réseau afin de dénicher le profil idéal pour assurer éventuellement la succession de l’international italien de 30 ans. Et selon les informations recueillies par la chaîne ESPN, le PSG serait très intéressé par Martin Odegaard.

Le média américain explique que le conseiller football du club de la capitale française considère le protégé de Mikel Arteta comme un renfort de classe mondiale et un joueur encore jeune, capable de porter techniquement une équipe tout en étant efficace dans la dernière passe ou dans les frappes au but. Auteur de 15 buts et 7 passes décisives en Premier League cette saison, Martin Odegaard possède donc le profil idéal pour faire oublier Marco Verratti au sein de l’effectif parisien. Mais l’affaire serait très loin d’être facile pour le Champion de France en titre.

Mercato PSG : Arsenal veut blinder Martin Odegaard

Recruté à l’été 2021 contre un chèque de 40 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid vaut aujourd’hui 80 millions d’euros, selon les site spécialisé Transfermarkt. Véritable chouchou de l’Emirates Stadium, l’international norvégien de 24 ans est loin d’un départ d’Arsenal. En effet, la presse anglaise annonce que les dirigeants des Gunners, conscients de la nouvelle dimension prise par leur capitaine Martin Odegaard auraient prévu de rencontrer prochainement son agent pour entamer des discussions en vue d’une prolongation de contrat qui court déjà jusqu’en juin 2025.

D’après le journaliste turc Ekrem Konur, outre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et d’autres cadors de Premier League surveilleraient également de près la situation d’Odegaard. Toujours selon la même source, le Real Madrid pourrait aussi se positionner pour son ancien joueur. Affaire à suivre donc…