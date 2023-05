À trois journées de la fin du championnat, le PSG prépare déjà la saison prochaine. Une star vient ainsi de signer un long contrat en faveur des Rouge et Bleu.

Attendu depuis plusieurs semaines, la prolongation de contrat de Marquinhos au Paris Saint-Germain a finalement été officialisée ce vendredi. Dans un communiqué publié sur son site, le club de la capitale a annoncé avoir trouvé un accord avec le défenseur central de 29 ans pour une prolongation de son contrat.

Initialement lié jusqu’au 30 juin 2024, l’international brésilien a paraphé un nouveau bail de quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2028. Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31 millions d’euros, Marquinhos est donc bien parti pour terminer sa carrière européenne au Paris Saint-Germain, comme il l’a toujours souhaité. Forcément, le compatriote de Neymar est très heureux.

Mercato PSG : Marquinhos et le Paris Saint-Germain, un mariage qui dure

Après la signature de son nouveau contrat, Marquinhos n’a pas caché son bonheur de continuer l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Sur le site des Rouge et Bleu, le natif de São Paulo a notamment déclaré : « Je suis très heureux d'annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier. C'est un moment très spécial pour moi. Le Paris Saint-Germain m'a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir. »

Grand fan de son capitaine, le président du PSG s’est lui aussi réjoui de cet accord pour permettre à Marquinhos et au PSG de poursuivre leur belle aventure qui dure maintenant depuis 10 ans. « Nous sommes très heureux que Marquinhos ait prolongé avec la famille du Paris Saint-Germain. Je me souviens de lui lorsqu'il a rejoint le Club à l'âge de 19 ans. Dès le premier jour, il a fait preuve d'un grand dévouement et d'un esprit de vainqueur, se battant toujours pour le maillot du Paris Saint-Germain. Son talent, son expérience et son engagement envers le Club sont exceptionnels. Je suis convaincu que nous aurons de nombreux autres succès ensemble au fur et à mesure que l'histoire de Marquinhos se poursuivra avec le PSG », a indiqué Nasser Al-Khelaïfi.