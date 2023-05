Une mauvaise nouvelle est tombée à l’OGC Nice ! Un taulier de l'équipe de Didier Digard est quasi forfait pour les trois derniers matchs de la saison.

OGC Nice : Fin de saison annoncée pour Khephren Thuram !

L’OGC Nice encaisse un gros coup en cette fin de saison. Khephren Thuram ne va pas terminer la saison 2022-2023. Et pour cause, la blessure contractée face au RC Strasbourg, samedi dernier, est sérieuse. Le milieu de terrain du Gym ne sera pas remis de la lésion musculaire à la cuisse droite de sitôt. Selon Didier Digard, c’est la fin de saison très probablement pour le joueur le plus utilisé par le staff technique du club azuréen. « Il y a de grandes chances que sa très longue saison soit terminée un peu plus vite que cela aurait dû être », a-t-il confié en conférence de presse.

Le coach des Aiglons avait avoué « sa part de responsabilité » dans la blessure Khephren Thuram, après la défaite (2-0) en Alsace au micro de Prime Vidéo : « Je l'ai beaucoup trop exposé. Il se donne les moyens de pouvoir enchaîner. Il est ultra-professionnel. Mais à un moment donné, je dois penser au joueur, le faire souffler. Je ne l'ai pas fait et je m'en veux. » Le néo international français (1 sélection), souffrant de douleurs à jambe, avait cédé sa place à Reda Belahyane, peu avant la pause (43e).

Khephren Thuram, un vrai taulier de l'équipe de Digard

Khephren Thuram a disputé 35 matchs en Ligue 1 cette saison, soit la totalité des rencontres du championnat, en date. Il a été titulaire 30 fois. Il a également pris part aux 12 matchs disputés par l’OGC Nice en Ligue Europa conférence, du tour préliminaire jusqu’à l’élimination en quarts de finale par le FC Bâle. Convoité par le PSG, Khephren Thuram a peut-être joué son dernier match sous le maillot du Gym à Strasbourg. Il devrait très probablement faire l’objet d’un transfert pendant le mercato d'été.