L'entraineur de l'OGC a donné des nouvelles de Khéphren Thuram, blessé au genou. Francesco Farioli a également fait un point sur le mercato hivernal de son équipe. Que de mauvaises nouvelles pour les Aiglons.

OGC Nice : Khéphren Thuram indisponible jusqu'en janvier

Touché au genou à la suite d'un contact à l'entraînement, pendant la préparation du match de l'OGC Nice contre Reims (2-1), la semaine dernière, Khéphren Thuram ne rejouera plus cette année 2023. Les résultats de l'IRM ont confirmé une blessure qui devrait l'éloigner du terrain pendant quelques semaines. Selon les explications de Francesso Farioli, « il y a un peu de liquide dans le genou, et il y a du travail à effectuer pour lui redonner de la stabilité ». Le retour du milieu de terrain du Gym est espéré en janvier, lors de la reprise des entraînements, pour préparer la phase retour de la saison.

Après donc Reims, Khéphren Thuram manquera le déplacement des Aiglons au Havre, samedi1(7h) et la réception du RC Lens à l'Allianz Riviera, le 20 décembre (21h).

Mercato : Farioli confirme 6 à 7 absents en janvier et espère des renforts

Lors de son passage en conférence de presse d'avant-match, jeudi, Francesco Farioli a évoqué le mercato hivernal du Gym. Nice-Matin a indiqué que Florent Ghisolfi était en quête d'un défenseur central, d'un arrière droit et d'un attaquant polyvalent. L'entraîneur du club azuréen ne confirme pas les postes, mais donne un aperçu plus global des besoins, notamment en raison des absences, notamment de Terem Moffi, Jérémie Boga et Hicham Boudaoui pendant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).