Sauf énorme revirement, Christophe Galtier ne devrait pas être sur le banc du PSG la saison prochaine. Le club de la capitale aurait même déjà désigné son successeur.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier n’est pas parvenu à faire mieux que le technicien argentin. Après une saison décevante marquée par des éliminations précoces en Ligue des Champions et en Coupe de France, l’ancien coach de l’OGC Nice ne passera pas une deuxième année dans la capitale. Selon plusieurs sources proches du club, les dirigeants ont pris la résolution de nommer un nouvel entraîneur à l’issue de l’exercice en cours. Et aux dernières nouvelles, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs qataris du PSG se seraient accordés sur nom en vue de la saison prochaine.

Mercato PSG : Christophe Galtier s’en va, José Mourinho arrive

Contrairement à la dernière publication du journal Le Parisien sur le sujet, le mariage entre José Mourinho et le Paris Saint-Germain pourrait bien être possible à la fin de l’exercice en cours. Alors que plusieurs noms d’entraîneurs sont régulièrement associés aux Rouge et Bleu, notamment Zinédine Zidane, Antonio Conte, Julian Nagelsmann ou encore Thiago Motta, un candidat se rapproche de plus en plus de la succession de Christophe Galtier.

En effet, selon les dernières informations recueillies par le Daily Mail, le coach portugais José Mourinho, qui s’apprête à disputer la finale de la Ligue Europa avec l’AS Rome, un an après avoir remporté la Ligue Europa Conférence, tiendrait à ce jour la corde pour devenir le prochain entraîneur du PSG. À en croire le média britannique, Mourinho serait même devenu le principal objectif de la direction parisien.

À Rome, les dirigeants du club de la Louve commenceraient déjà à se faire à l’idée d’un départ de leur coach en fin de saison. D’autant que l’ancien manager de Chelsea, Tottenham, Manchester United, Real Madrid et de l’Inter Milan aurait une relation fraîche avec le directeur général de la Roma, Tiago Pinto. La possibilité de rejoindre le PSG, qui lui donnerait les moyens de ses ambitions devient de plus en plus sérieuse dans l’esprit de José Mourinho.