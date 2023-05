Quasiment maintenue en Ligue 2 avec 46 points, l'ASSE se prépare déjà pour la saison prochaine. Voici les pistes déjà étudiées par les Verts.

En vue d'une remontée en Ligue 1 la saison prochaine, l'AS Saint-Étienne se prépare déjà à se renforcer à nouveau. Après deux derniers mercatos fructueux, avec l'adaptation réussie de Gaëtan Charbonnier ou encore Niels Nkounkou, le club ligérien se focalise désormais sur cet été. Les cibles ne manquent pas : vous allez en découvrir une panoplie, peu importe le secteur de jeu.

Parlons d'abord de l'attaque stéphanoise. Puisqu'elle pourrait être amputée de plusieurs membres d'ici septembre, dont Gaëtan Charbonnier et Kader Bamba, elle devrait faire office de secteur prioritaire pour le mercato estival. Le buteur d'Amiens, Antoine Leautey, fait partie des pistes étudiées par les Verts selon But Football Club. Auteur de sa meilleure saison avec 3 buts et 5 passes décisives en 33 matchs, le joueur de 27 ans possède un profil intéressant. Le nom de Rayan Ghrieb (USL Dunkerque) revient également avec insistance d'après L'Équipe, lui qui a inscrit 12 buts en National lors de l'exercice en cours. Dans la même division, Amine Boutrah (US Concarneau) séduirait aussi les Verts depuis l'hiver dernier.

Bouly Junior Sambou, cible offensive la plus récente de l'ASSE

Afin d'anticiper d'éventuels refus, l'AS Saint-Étienne a également étudié le profil de Bouly Junior Sambou. L'attaquant de 24 ans est prometteur : auteur de 4 buts en 7 titularisations avec le Wydad AC, il a aussi connu ses premières sélections avec le Sénégal en juillet dernier. Le joueur est également en course pour remporter la Ligue des Champions de la CAF cette saison (demi-finale à jouer contre Sundowns). La bonne affaire pourrait également être Louicius Don Deedson, 22 ans selon Bold. Estimé à 150 000 euros par le site reconnu Transfermarkt, le buteur haïtien totalise 10 buts et 3 passes décisives en 25 matchs de deuxième division danoise cette saison.

Dans l'entrejeu, des noms bien connus de la Ligue 2 ont récemment été associés à l'ASSE. Adrien Monfray (268 titularisations), qui joue actuellement à Grenoble, en ferait partie d'après Foot Mercato. C'est également le cas de Marco Ilaimaharitra (47 titularisations) d'après le journaliste Nabil Djellit. Enfin, les Verts se voient bien enrôler Mohamed Kaba (Valenciennes) dans le secteur défensif selon La Voix du Nord. Le milieu de terrain de 21 ans avait déjà été approché cet hiver, mais c'est Lamine Fomba qui a été retenu. Reste à savoir quelles seront les priorités de Laurent Batlles, l'entraîneur stéphanois cet été.