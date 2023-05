Le mercato est souvent une période passionnante pour les fans du PSG pour les bouillants transferts réalisés par leur club. José Mourinho est annoncé à la place de Christophe Galtier et il pourrait débarquer au Parc des Princes avec Harry Kane.

Le désir de Kane de quitter Tottenham au mercato estival

Harry Kane est sans aucun doute l'un des meilleurs attaquants du monde. Cependant, malgré ses performances remarquables, il n'a pas encore réussi à remporter de trophée majeur avec Tottenham. Cette situation a alimenté les spéculations sur un éventuel départ de l'Anglais pour rejoindre un club capable de lui offrir une meilleure chance de gagner des titres qui comptent. Comme le joueur offensif, le PSG est engagé dans la même quête et pense pour ce faire recruter José Mourinho cet été pour accroitre ses chances de gagner la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain est un club qui a régulièrement dominé le football français ces dernières années, remportant plusieurs titres de champion et atteignant la finale de la Ligue des champions. Cependant, malgré ses succès sur le plan national, le club parisien n’a pas encore remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes, l’UEFA Ligue des champions, qui figure en revanche dans l’armoire à trophées de son rival l’Olympique de Marseille. L'arrivée de José Mourinho est la nouvelle stratégie du Qatar pour optimiser ses chances d’arracher le sacre européen.

L'intérêt du PSG et la relation avec Mourinho

Le technicien portugais a déjà remporté le trophée à 2 reprises avec autant de clubs : le FC Porto et l’Inter Milan. Décidé à se l’offrir de nouveau, il verrait le Paris Saint-Germain comme le club capable de lui donner les moyens d’y parvenir. Cette ambition commune entre le PSG, José Mourinho et Harry Kane favorisera une collaboration des trois parties dès le prochain mercato.

En effet, Harry Kane peut changer de club cet été et José Mourinho est déjà positionné pour le dossier. Le technicien portugais a déjà été sondé par son ami et compatriote Luis Campos sur la situation de l’anglais, et il ne serait pas contre des retrouvailles au PSG. Luis Campos est donc déjà à la tâche pour faire aboutir le transfert de l’anglais, même si sa réputation porte sur la révélation de jeunes nouveaux joueurs. Ce dossier devrait avancer au rythme de celui du Mou, qui ne manquera pas de faire ses adieux aux fans de l’As Roma le soir de la finale de la Ligue Europa face au FC Séville le 31 mai prochain.

À une année de la fin de son contrat avec le club italien, Mourinho devrait quitter le club contre paiement d’indemnité de rupture anticipée de son contrat. Le portugais étant un des rares entraîneurs capables de gérer un vestiaire comme celui du Paris SG, le club ne devrait pas hésiter à régler la note pour le récupérer. Sa venue devrait d’ailleurs faciliter la prolongation du contrat de Lionel Messi. Le portugais ne devrait pas non plus laisser filer Neymar qu’on dit vers la sortie, même s’il devrait principalement s’appuyer sur un duo Kylian Mbappe - Harry Kane pour terrifier les défenses européennes. L’éventuelle arrivée du Spécial One a tout de la principale chance du PSG de remporter la première UEFA Ligue des champions de son histoire.