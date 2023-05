L’UEFA Champions League a repris ses droits par l’affiche Manchester City - Real Madrid (4-0). Le résultat sans appel des citizens provoque quelques inquiétudes au PSG, rival géopolitique du club anglais.

Quintessence de la victoire de Manchester City en UEFA Champions League

Le match entre Manchester City et le Real Madrid en UEFA Champions League a été une rencontre palpitante qui s'est soldée par une écrasante victoire de Manchester City (4-0). Les deux équipes se sont affrontées en demi-finale retour de la compétition, faisant cumuler un score de 5-1 aux Skyblues.

Le PSG s’est invité dans cette rencontre pour deux raisons : le club de la capitale cible Bernardo Silva (buteur dès la 23’ et la 37’ minutes du match) pour son mercato estival. D’un autre côté, le club francilien est le grand rival idéologique de Manchester City. En effet, le club anglais est détenu par les Saoudiens là où le Paris Saint-Germain est lui la propriété des Qataris.

Le problème entre ces deux clubs et les pays de leurs propriétaires est qu’ils se livrent une concurrence diplomatique. Le petit Qatar aimerait s’imposer comme pays le plus important de la zone devant la grande Arabie Saoudite, terre de toutes les démesures… C’est cette concurrence pour faire parler des couleurs de chaque drapeau qui a conduit le Qatar Sports Investments à racheter le club parisien. Depuis, QSI a réalisé au PSG les transferts les plus surprenants de l’histoire du football avec des Neymar Jr (222M€), Kylian Mbappé (180M€) et bien d’autres. L’idée derrière ses achats compulsifs était de prendre rapidement l’ascendant sur Manchester City au plan européen.

Le PSG relégué au second plan par Manchester City ?

À travers les couleurs du PSG, le Qatar s’assure une communication qui a une certaine efficacité. C’est donc cette stratégie de positionnement entre Doha et Abu Dhabi qui fait du Paris Saint-Germain le rival de Manchester City. En 2020, la finale entre le PSG et le Bayern Munich avait donné des maux de ventre aux dirigeants mancuniens. Ils craignaient qu’une victoire du champion de France positionne les Qataris comme plus compétents que les Saoudiens dans la façon de mener à bout un projet sportif.

Aujourd’hui, le même sentiment habite le PSG qui appréhende fortement la finale Man City - Inter Milan. Si Manchester City l’emporte, la preuve d’un sérieux plus prononcé de leur projet sportif sera faite. En plus de cet aspect, le transfert de Bernardo Silva pendrait définitivement du plomb dans l’aile puisqu’il lui sera difficile de quitter un club champion d’Europe pour une équipe qu’on décrit comme étant toujours encore à la recherche de ses repères.