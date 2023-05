Aperçu comme le remplaçant potentiel de Loïs Openda, Gift Orban a évoqué son avenir dans plusieurs médias. Il a donné ses préférences.

Il est annoncé comme le futur Loïs Openda. Pisté par le RC Lens mais aussi d'autres écuries françaises comme le LOSC d'après Get French Football News, Gift Orban (20 ans) a le choix pour son avenir. L'attaquant nigérian progresse à une vitesse fulgurante cette saison, lui qui a inscrit 14 buts et délivré 2 passes décisives en 13 matchs de première division belge. Des statistiques folles qui l'ont inévitablement mis en lumière sur la scène européenne. Plusieurs clubs de prestige pourraient désormais le cibler cet été.

Le joueur l'a bien compris. D'ailleurs, il ne s'est pas caché lors de deux entretiens pour HLN Sport et Sport Witness. Orban a dévoilé le championnat dans lequel il souhaiterait participer, mais aussi ses équipes préférées. Malheureusement pour les supporters de clubs français, aucun ne figure dans la liste. « La Premier League est mon rêve ultime. Manchester United, Liverpool ou Manchester City ». C'est donc l'Angleterre qui reçoit ses faveurs.

Gift Orban élimine déjà un prétendant

Si le RC Lens et le LOSC n'ont pas été mentionnés par Gift Orban, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus dans la course. Pour autant, ils ne seront clairement pas prioritaires en cas d'offres de clubs anglais, si l'on se fie aux propos du buteur de La Gantoise. En tout cas, la France peut au moins se réjouir d'une bonne nouvelle dans ce dossier : Orban a déjà éliminé un gros client. C'est Arsenal qui a été évincé, toujours d'après les sources mentionnées précédemment.

Gift Orban n'y est pas allé de main morte avec les Gunners : « Je n'aime pas vraiment Arsenal, c'est comme s'ils ne voulaient pas gagner de titres. Je veux aller dans un club qui gagne des titres » a-t-il poursuivi dans ses entretiens accordés à la presse. Au vu des ambitions de l'attaquant nigérian, le RC Lens doit tout faire pour se qualifier en Ligue des Champions. Le LOSC, qui ne peut que mathématiquement être en Ligue Europa, semble désavantagé dans ce dossier. Côté Sang-et-Or, le transfert de Loïs Openda pourrait donc être retardé en cas d'échec avec Gift Orban.