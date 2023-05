La gestion controversée d'Igor Tudor suscite à nouveau des discussions. Quelques heures après avoir écarté le capitaine Dimitri Payet, peut-être pour son dernier match de carrière, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a finalement décidé de ne pas faire entrer le milieu de terrain Mattéo Guendouzi (24 ans, 31 matchs et 2 buts en Ligue 1 cette saison) ce samedi contre Lille (1-2), lors de la 36e journée de Ligue 1.

OM : Milan, le frère de Guendouzi, se moque de Tudor

Alors qu'il s'échauffait et s'apprêtait à entrer en jeu, l'international français a inévitablement mal vécu cette situation. Et son petit frère, Milan, a pris la parole pour exprimer sa pensée en écrivant ironiquement "The coach" accompagné d'émoticônes moqueuses et d'un pouce levé sur sa story Instagram juste après la défaite de l'Olympique de Marseille (2-1) à Lille.

La relation entre Mattéo Guendouzi et son entraîneur n'est pas au beau fixe depuis quelque temps. Le joueur, qui a rejoint l'OM en provenance d'Arsenal, a connu des hauts et des bas sur le plan sportif. Sa position dans l'équipe a été incertaine et Igor Tudor ne semble pas lui accorder toute sa confiance.

Cette décision de ne pas faire entrer Guendouzi contre Lille a été perçue comme une nouvelle gifle pour le joueur, qui aspire à prouver sa valeur sur le terrain. Son frère, Milan, a donc saisi l'opportunité d'utiliser les réseaux sociaux pour critiquer ouvertement l'entraîneur marseillais.

Cependant, cette réaction publique risque de ne pas arranger les choses. Elle pourrait même aggraver les tensions entre le joueur, son frère et l'entraîneur. Les critiques sur les réseaux sociaux ne sont souvent pas bien accueillies dans le monde du football, et elles peuvent avoir des conséquences néfastes sur la relation entre un joueur et son club.

Il reste maintenant à voir comment cette situation sera gérée en interne. L'OM doit trouver un équilibre entre les intérêts du joueur et ceux de l'équipe. L'attitude de Guendouzi et celle de son frère pourraient également être discutées en privé afin de préserver une atmosphère de travail saine.