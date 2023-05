À l’Olympique de Marseille, Igor Tudor vient de doucher tous les espoirs placés en lui et cela devrait lui couter son poste à la fin de la saison. Le technicien croate a perdu en quelques journées tous les bons points glanés au cours de cette saison, au grand désarroi des fans olympiens.

mercato OM : Les mauvais choix qui vont couler Igor Tudor

Le premier et principal argument contre la poursuite du contrat d'Igor Tudor est son bilan peu convaincant. Profitant du travail de fond de Jorge Sampaoli, le technicien croate a glané des victoires intéressantes dans la première partie de la saison. Avec le bon recrutement du club au mercato estival, notamment l’arrivée d’Alexis Sanchez, les fans espéraient le voir concocter une formule gagnante composée du Chilien et de Dimitri Payet.

Sauf que le choix de Tudor a tout de suite été autre. Il a envoyé durablement le dépositaire du jeu olympien sur le banc, pratiquement toute la saison, sans réelle justification. Il n’a sorti Payet que dans les moments de braise et les quelques belles incursions de l’attaquant marseillais n’ont pas véritablement changé ses plans. Pour preuve, alors qu’il a sauvé l’honneur de l’OM en marquant le seul but lors du match contre le RC Lens (2-1), Tudor l’a sorti du groupe, on ne sait trop pour quelle raison au moment d’affronter le LOSC.

Et sur ce coup, l’équipe marseillaise s’est complètement vautrée en encaissant un second revers de suite dans le nord de la France (2-1), ruinant ainsi les résultats de la saison. Selon des rumeurs, Payet aurait été sanctionné avec Nuno Tavares pour avoir refusé de participer à certains ateliers à l’entraînement. Sauf que la sanction a finalement été plus lourde pour l’Olympique de Marseille qui a pratiquement perdu toutes ses chances de seconder le Paris Saint-Germain et donc de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions.

Ces choix controversés qui dénotent d’un manque d’expérience devraient couter cher au technicien marseillais. Selon France Bleu Provence : « Igor Tudor ne devrait plus être l’entraîneur de l’OM la saison prochaine ».

Ses résultats ne sont pas à la hauteur des attentes placées en lui tout comme les investissements réalisés par le club aux derniers mercato. Et du côté des supporters, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille est carrément vomi. Les fans souhaitent majoritairement tous son départ dès la fin de la saison.