Actuellement à Lecce, Samuel Umtiti a fait part de son désir de jouer à nouveau un jour avec Alexandre Lacazette, son ancien coéquipier à l'OL.

Mercato OL : Samuel Umtiti veut rejouer avec Alexandre Lacazette

Dans une interview accordé à Canal+, Samuel Umtiti s'est longuement confié sur sa carrière et sur son futur. Actuellement en Italie, le défenseur français fait une bonne saison du côté de Lecce, où il a retrouvé du temps de jeu après des saisons compliquées. Le champion du monde 2018 a notamment fait part de son envie de rejouer avec son ancien coéquipier Alexandre Lacazette. "Dernièrement, on en parlait qu’on aimerait rejouer ensemble avant la fin de ma carrière. Après, c’est trop tôt pour en parler, mais oui pour moi Lecce est un tremplin."

Alexandre Lacazette est lui-même revenu dans son club formateur l'été dernier, dans lequel il réalise une saison canon avec 26 buts en Ligue 1. La vague des anciens joueurs revenus à l'OL ne s'était pas arrêtée à Alexandre Lacazette. Corentin Tolisso est également revenu à Lyon au mercato 2022, tout comme Dejan Lovren cet hiver.

Le Barça veut se séparer de Samuel Umtiti

Samuel Umtiti explique que son cerveau a "compris" qu'il pouvait enchaîner les matchs sans contracter de blessures, un problème qui l'a beaucoup handicapé ces dernières saisons. De quoi lui donner de l'ambition pour le futur, alors que des cadors du championnat italien sont intéressés par son profil.

L'an dernier, le nom de Samuel Umtiti avait été associé à l'OL, qui n'avait pas donné suite en raison des nombreuses réticences liées à la condition physique du défenseur. La bonne saison du joueur appartenant encore au FC Barcelone pourrait changer la donne, alors que Castello Lukeba est lié à des rumeurs de départ et que Jérôme Boateng arrive en fin de contrat.

L'ancien Lyonnais est lié jusqu'en 2026 avec le Barça, mais fait partie des indésirables du club catalan. L'international français pourrait être bradé cet été et être une bonne pioche lors du prochain mercato. Le principal concerné est en tout cas ambitieux concernant son avenir : "Tout le monde pensait que j’étais mort, mais je savais que je venais ici pour rebondir et repartir plus haut."