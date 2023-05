Alors que la rumeur n'a cessé de s'amplifier depuis le mercato hivernal, le départ de Mattéo Guendouzi est acté à Marseille.

Mercato OM : Sauf retournement de situation, Mattéo Guendouzi va partir cet été

Le scénario redouté à Marseille se précise. Apprécié par les supporters marseillais depuis son arrivée sur la Canebière, Mattéo Guendouzi devrait bel et bien quitter l'OM cet été, d'après les informations communiquées par La Minute OM. Déjà approché l'hiver dernier par Aston Villa, le milieu de 24 ans devrait retourner en Premier League, là où il est le plus convoité ces dernières semaines.

La source précise que le club a déjà programmé son départ, et qu'il attend une belle offre pour le laisser filer. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Mattéo Guendouzi pourrait rapporter a minima 20 millions d'euros dans les caisses de Pablo Longoria. Malgré une deuxième partie de saison délicate sous les ordres d'Igor Tudor, l'international français garde une cote élevée en Angleterre, et en plus d'Aston Villa, Brighton serait également à l'affût en cas de départ d'Alexis Mac Allister.

OM-Brest : Le dernier match de Mattéo Guendouzi au Vélodrome ?

Avec son départ qui semble désormais inéluctable lors du prochain mercato estival, Mattéo Guendouzi devrait jouer son dernier match sur la pelouse du stade Vélodrome, samedi prochain, à l'occasion de la réception du Stade Brestois. Depuis son arrivée à Marseille, l'ancien joueur d'Arsenal a disputé 97 matches, toutes compétitions confondues, pour un total de 10 buts inscrits et 15 passes décisives délivrées.

Véritable taulier de l'effectif marseillais la saison dernière, le milieu de l'OM a dû s'adapter au schéma de jeu d'Igor Tudor. Repositionné au poste de numéro 10 derrière l'attaquant, Mattéo Guendouzi a réalisé une bonne première partie de saison, lui permettant d'être convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. Mais depuis le mois de février, il bénéficie de beaucoup moins de temps de jeu, et ne semble plus entrer dans les plans d'Igor Tudor.