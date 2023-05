Auteur de performances remarquables sous le maillot du RC Strasbourg, Habib Diallo s’apprête à vivre un mercato estival très mouvementé.

Entre des résultats décevants en début d’année, un changement d’entraîneur et la lutte pour le maintien, la saison du RC Strasbourg n’a pas été de tout repos. Les hommes de Frédéric Antonetti ont tout de même réussi à trouver les ressources nécessaires pour remonter à la 15e place du championnat. Tenus en échec à Troyes (1-1), ils devront patienter avant de se maintenir officiellement en Ligue 1. Et pour atteindre cet objectif, les Alsaciens auront besoin de leur principal atout offensif, Habib Diallo.

RC Strasbourg : Habib Diallo rêve d'évoluer en Premier League

Malgré la saison compliquée du RCSA, l’avant-centre sénégalais a su tirer son épingle du jeu. Il comptabilise 20 buts en 35 apparitions, et aura et encore trois journées à disputer pour améliorer ses statistiques. Habib Diallo est même devenu le premier attaquant strasbourgeois à atteindre un tel nombre de buts dans l'élite depuis Albert Gemmrich, en 1977-1978. Et de telles performances attirent forcément l’attention de plusieurs clubs étrangers.

Après une telle saison sur le plan individuel, l’ancien attaquant de Metz va-t-il quitter le RC Strasbourg lors du mercato afin de poursuivre son ascension sous d’autres cieux ? Cette hypothèse n’est pas à exclure, puisque le principal concerné a déjà une idée précise sur sa future destination. L’Équipe assure en effet que Habib Diallo rêve d’évoluer un jour en Premier League. « Le championnat anglais représente depuis toujours un rêve pour Diallo », explique la source.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le RC Strasbourg, l’avant-centre de 28 ans pourrait donc voir son souhait se réaliser cet été en cas d'offre satisfaisante. Pour l’heure, aucune formation britannique ne s’est encore manifestée pour son transfert et l'identité de ses éventuels prétendants n’a pas encore fuité. Habib Diallo est pour l'instant déterminé à aider son équipe à se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Pour cela, le club présidé par Marc Keller devra obtenir un résultat positif samedi prochain face au PSG lors de la 37e journée de Ligue 1. Un défi immense, mais pas impossible.