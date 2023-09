Sollicité par plusieurs clubs lors du mercato estival, un milieu du RC Strasbourg est toujours dans le viseur de la Juventus, selon la presse transalpine.

Mercato RC Strasbourg : Du monde aux trousses de Habib Diarra

Le profil de Habib Diarra était particulièrement scruté lors de ce mercato estival. Le milieu de terrain du RC Strasbourg avait terminé sa fin de saison en fanfare. Posté sur le flanc droit par Frédéric Antonetti à partir d'avril, le Franco-Sénégalais avait contribué au maintien du RCSA, se montrant décisif à cinq reprises, auteur de trois buts et deux passes décisives dans la dernière ligne droite du championnat.

Des performances qui n'ont pas manqué d'interpeller le RC Lens, qui s'est tout de suite positionné sur le joueur de 19 ans. Au total, trois offres ont été transmises pour obtenir sa signature, donc la dernière avoisinant les 20 millions d'euros, mais pas une seule n'a été acceptée par le board alsacien. Dans les derniers instants du mercato, le club anglais de Wolverhampton a tenté de le faire venir avec une offre de 25 millions d'euros, que le RC Strasbourg n'a pas donné suite.

La Juventus n'oublie pas Habib Diarra

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus reste attentif à la situation de Habib Diarra. Après avoir tenté une première offensive cet été dans les coulisses du mercato, la Vieille Dame n'oublie pas cette piste et envisage de la relancer lors des prochains mercatos. Si le joueur pourrait se laisser tenter par une aventure à l'étranger malgré son jeune âge, il faudra néanmoins parvenir à convaincre le RC Strasbourg de le libérer.

Depuis la reprise du championnat, Habib Diarra est cependant plus en retrait. Lors des trois dernières journées, le milieu ne se montre plus aussi percutant qu'au printemps dernier. Dimanche dernier sur la pelouse de l'Allianz Riviera, le jeune joueur a passé plus de temps à se prendre le chou avec ses coéquipiers qu’à tenter de transpercer la défense de l'OGC Nice.