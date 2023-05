Rayan Cherki a disputé son 100e match en compétition vendredi dernier face à Monaco. Quel bilan peut-on dresser jusqu'ici pour le jeune lyonnais ?

OL : Rayan Cherki passe la centième

Il a fêté sa 100e apparition avec son club formateur vendredi dernier. À seulement 19 ans, Rayan Cherki bat encore des records de précocité. Le jeune lyonnais a fêté ce total symbolique de la meilleure des manières face à l'AS Monaco, en inscrivant le but qui a scellé la victoire des siens 3 buts à 1.

En 100 matchs dans sa carrière, Rayan Cherki en est donc à 14 buts et 13 passes décisives avec l'OL. Un total plutôt faible pour un joueur offensif, mais qui reste à nuancer. Sur ces 100 rencontres, le natif de Lyon n'a disputé l'intégralité des rencontres qu'à 20 reprises, soit un match sur cinq.

Plus globalement, Rayan Cherki n'a été titulaire que 42 fois et a souvent dû se contenter de bouts de matchs pendant les mandats de Rudi Garcia et Peter Bosz. Le milieu offensif n'a jamais su gagner la confiance de ses deux anciens entraîneurs, et ce n'est qu'avec Laurent Blanc qu'il a réellement explosé, un entraîneur avec qui il bénéficie d'une relation particulière.

2023, l'année de la régularité ?

Le jeune lyonnais a été lancé dans le grand bain très vite, en 2019, à seulement 16 ans. Sur ses trois premières saisons en professionnel, Rayan Cherki n'a eu droit qu'à 18 titularisations toutes compétitions confondues, contre 24 sur la saison en cours. Une différence non négligeable pour le joueur, qui est devenu un titulaire indiscutable depuis l'année 2023 et l'arrivée de Laurent Blanc.

Cette saison, Cherki a semblé gagner en régularité avec 5 buts et 5 passes décisives. Il est le 4e joueur le plus décisif de l'OL en Ligue 1. Après avoir réussi à enchaîner les titularisations cette année, il devra confirmer tous les espoirs placés en lui l'année prochaine, avec ou sans Laurent Blanc.