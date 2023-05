Alors que le mercato estival démarre le 10 juin prochain, un transfert de l'OGC Nice pourrait être plombé par le FC Nantes.

Le FC Nantes fonce vers la Ligue 2, l'OGC Nice tremble

À deux journées de la fin du championnat, la situation du FC Nantes est chaotique. les Canaris occupent la 17e place du championnat, et possèdent deux points de retard sur la 16e place, synonyme de maintien à l'issue de l'exercice. Le calendrier ne joue pas non plus en faveur des Jaune et Vert, avec notamment un périlleux déplacement à Lille samedi prochain, où il faudra impérativement prendre des points pour continuer d'y croire.

La dynamique des hommes de Pierre Aristouy est également un facteur inquiétant. Les Nantais n'ont plus gagné en championnat depuis le 12 février dernier face à Lorient (1-0). Pire encore, cela fait désormais quatre matchs qu'ils n'ont plus trouvé le chemin des filets en Ligue 1. Après la rencontre face au LOSC, le FCN recevra Angers pour la dernière journée, un club déjà condamné à la descente, mais qui ne cache pas son envie d'amener le rival nantais avec lui. En revanche, une équipe de Ligue 1 scrute avec attention les résultats des Jaune et Vert, et doit sérieusement commencer à trembler en vue du prochain mercato, il s'agit de l'OGC Nice.

Andy Delort, 5 millions d'euros qui risquent de s'envoler pour Nice

Déjà dans une situation compliquée depuis son arrivée à Nantes, Andy Delort pourrait bien se retrouver dans l'embarras d'ici deux semaines. En janvier dernier, lors du mercato hivernal, le buteur algérien n'avait pas caché son envie de quitter l'OGC Nice, et était même allé au clash avec le club azuréen, tout en critiquant ouvertement les dirigeants.

Après des négociations intenses entre dirigeants nantais et niçois, Andy Delort a finalement été prêté avec option d'achat automatique de 5 millions d'euros au FC Nantes. Problème, la condition de cette option d'achat automatique concerne le maintien des Jaune et Vert dans l'élite, chose qui semble de plus en plus compromise au fil des semaines.

Si la descente venait à se confirmer, l'attaquant de 31 ans pourrait revenir à Nice cet été, privant les Aiglons d'une indemnité de 5 millions d'euros. De plus, il pourrait s'avérer difficile de trouver un acheteur pour Andy Delort, lui qui n'a inscrit que deux buts avec le FC Nantes depuis son arrivée. C'était en Coupe de France face à Lens le 1er mars dernier, sur deux penalty.