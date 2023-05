Désireux de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival, l'AC Milan fonce sur un attaquant du Stade de Reims.

L'AC Milan coche le nom de Folarin Balogun

Il est l'une des révélations de la saison en Ligue 1, et son nom risque d'agiter le prochain mercato estival. Du haut de ses 21 ans, Folarin Balogun réalise un exercice rempli de promesse sous le maillot du Stade de Reims. Prêté l'été dernier par Arsenal, l'attaquant américain est l'un des grands artisans de la belle saison rémoise sous l'ère Will Still.

En 35 matches de championnats disputés, le jeune attaquant, qui a récemment choisi de jouer pour les États-Unis plutôt que l'Angleterre, comptabilise un total de 20 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Des statistiques qui font de lui l'un des meilleurs attaquants du championnat de France, et cela ne passe pas inaperçu. D'après les informations révélées par CalcioMercato, l'AC Milan, demi-finaliste de la Ligue des Champions, serait très intéressé par le profil de l'attaquant rémois. À la recherche d'un avant-centre de qualité pour la saison prochaine, Paolo Maldini aurait coché le nom du joueur américain, et la source précise qu'une prise de contact est prévue dans un futur proche entre les différentes parties.

La concurrence est rude sur ce dossier

La quête menant à Folarin Balogun ne sera pas simple pour les Rossoneri. En effet, plusieurs clubs étrangers sont déjà positionnés sur ce dossier, et le prix fixé par Arsenal reste élevé. Toujours selon CalcioMercato, les Gunners aimeraient récupérer au moins 30 millions d'euros pour le céder lors du prochain mercato estival. La source indique par ailleurs que Leipzig travaille discrètement sur le dossier depuis plusieurs semaines. Ces derniers temps, l'Olympique de Marseille était également à l'affût pour l'attaquant américain, mais son prix semble inaccessible pour Pablo Longoria.

Néanmoins, pas de quoi jublier pour Paolo Maldini, car de nouveaux prétendants devraient continuer à se manifester dans les prochaines semaines, et il faudra sans doute débourser bien plus que 30 millions d'euros pour espérer finaliser l'affaire.