À la recherche de renforts pour la saison prochaine, Pablo Longoria, président de l'OM, tenterait de convaincre un grand espoir du PSG.

Avec les probables départs de Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet, l’Olympique de Marseille souhaiterait mettre la main sur des milieux à vocation offensive lors du prochain mercato estival. Alors que plusieurs noms sont déjà associés au club olympien, notamment le meneur de jeu du FC Nantes Ludovic Blas, la direction scruterait d’autres pistes plus prometteuses. Dans cette optique, un talent du Paris Saint-Germain pourrait débarquer sur la Canebière dans les semaines à venir.

Mahamadou Diawara prêt à quitter le PSG pour l'OM ?

Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta auraient entamé des négociations avec l’entourage de Mahamadou Diawara pour lui proposer de rejoindre les rangs de l’Olympique de Marseille. Récemment, L’Équipe a révélé que le milieu de terrain offensif de 18 ans a refusé le contrat que lui proposait le club de la capitale française.

À l’instar de son coéquipier Queyrell Tchicamboud, Mahamadou Diawara devrait donc quitter librement son club formateur au terme de son bail avec les Rouge et Bleu, soit le 30 juin prochain. Bien informé sur l’actualité de l'OM, l'insider Marwan Belkacem a confirmé cette information en livrant plus de détails sur les manoeuvres de l’OM pour attirer le titi parisien.

« Javier Ribalta et Longoria ont rencontré l'entourage de Mahamadou Diawara, grand espoir du PSG au milieu de terrain, convoité par plusieurs clubs français et européens. L'OM a pris connaissance du refus de l’entourage du joueur de prolonger au PSG et de sa volonté d'un projet sportif clair. L'opération est considérée comme délicate au vu de l'attachement du jeune joueur à son club formateur, mais l'état-major marseillais aimerait en faire une priorité », a expliqué l’Insider à Be Football.

De son côté, le compte Twitter La Minute OM précise que le club marseillais a bien montré un intérêt pour Mahamadou Diawara, « mais ce sont des membres du centre de formation qui ont discuté avec son entourage, et non Javier Ribalta et Pablo Longoria. » Reste à savoir si Diawara acceptera de trahir le PSG au profit de l’OM.